DU 7th Cut Off List Released: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने आज सभी कॉलेजों में ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7th Cut Off लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार जो कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक सुरक्षित करते हैं, वे एडमिशन के लिए योग्य होंगे. इसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक शुरू होगी. Also Read - DU PG Admission 2020 Third Merit List Released: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया PG Admission 2020 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर लॉगिन करना होगा और उन पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की सूची को चेक करना होगा, जिनके लिए वे योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. कॉलेज आवेदन स्वीकार करेंगे और एक भुगतान विंडो खुलेगी. Cut Off का निर्धारण उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. स्नातक प्रवेश के लिए चार विषयों में से सबसे अच्छे चार या उच्चतम अंक की गणना की जाएगी, जो कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर होगी. Also Read - DU OBE PG UG Result 2020 Declared: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया OBE PG, UG 2020 का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

इस साल कुल 70,000 सीटें उपलब्ध हैं. इस साल 3.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. आवेदनों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग एक लाख अधिक थी और पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक थी. पहली सूची के तहत उच्चतम कट-ऑफ पूरी तरह से 100 प्रतिशत हो गई थी. आइए यहां जानते हैं उपलब्ध पाठ्यक्रमों के बारे में.. Also Read - Delhi University: बुधवार से शुरू हो रहा PG कोर्सेस में दाखिला, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट

Delhi University में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की लिस्ट

बीए (एच) अर्थशास्त्र

आर्यभट्ट कॉलेज – 94.75%

कॉलेज ऑफ वेकेशनल स्टडीज – 95%

देशबंधु कॉलेज – 92.50%

जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज – 92%

लक्ष्मीबाई कोलाज – 92.25%

मिरांडा हाउस – 97.5%

मोतीलाल नेहरू कॉलेज – 94.5%

PGDAV – 94%

राजधानी कॉलेज – 94%

सत्यवती कॉलेज – 93.25%

महिलाओं के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज – 91%

श्री अरबिंदो कॉलेज – 91.50%

ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज – 94%

BA (H) अंग्रेजी

आर्यभट्ट कॉलेज – 92%

दिल्ली कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड कॉमर्स – 95%

गार्गी कॉलेज – 95.5%

हंसराज कॉलेज – 96.5%

शहीद भगत सिंह कॉलेज – 94.5%

शिवाजी कॉलेज – 93%

श्री अरबिंदो कॉलेज – 91%

स्वामी शारदानंद कॉलेज – 87.5%