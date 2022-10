DU Academic Calendar 2022-23: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भागदौड़ जारी है. इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा एकेडमिक कैलेंडर (DU Academic Calendar) को जारी कर दिया गया है. डीयू के एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इस एकेडमिक कैलेंडर को जारी किया गया है. इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस 2022-23 के शेड्यूल के बारे में डिटेल साझा किया गया है. क्लास कब से शुरू होगी और एग्जाम कब होने वाला है इस बाबत पूरी जानकारी साझा की गई है.Also Read - DU UG Admission 2022: डीयू में एडमिशन के लिए आज है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, जल्दी करें अप्लाई

DU Academic Calendar: सेमेस्टर 1 का शेड्यूल

क्लास की शुरुआत- 2 नवंबर 2022 तक

तैयारी की छुट्टियां और प्रैक्टिकल एग्जाम- 17 से 26 फरवरी 2023 तक

थ्योरी एग्जाम- 27 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक

सेमेस्टर ब्रेक- 16 से 19 मार्च 2023 तक

DU Academic Calendar: सेमेस्टर 2 का शेड्यूल

क्लास कब होगा शुरू- 20 मार्च 2023 तक

तैयारी की छुट्टियां और प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे शुरुआत- 8 से 16 जुलाई 2023 तक

थ्योरी एग्जाम कब होंगे- 17 से 28 जुलाई 2023 तक

सेमेस्टर ब्रेक- 29 से 30 जुलाई 2023 तक

DU Academic Calendar 2022-23: कैसे डाउनलोड करें

– एकेडमिक कैलेंडर को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाना होगा.

– होमपेज पर नोटिफिकेशन सेक्शन में Academic Calendar for the first year of Undergraduate courses for the academic year 2022-23 लिंक पर क्लिक करना होगा.

– इस लिंक पर क्लिक करने के बाद डीयू का एकेडमिक कैलेंडर पीडीएफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा.

– इसे डाउनोलड कर सकते हैं.