DU Academic Session 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) का नया शैक्षणिक सत्र 18 नवंबर को शुरू होगा जबकि पहली कट-ऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List) के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन 12 अक्टूबर से शुरू होगा. यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की. यूनिवर्सिटी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार पहली कट-ऑफ लिस्ट के तहत एडमिशन 12 अक्टूबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को समाप्त होगी. फीस भुगतान का अंतिम दिन 16 अक्टूबर होगा.

दूसरी कट-ऑफ लिस्ट (DU Second Cut Off List) के तहत एडमिशन 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच होंगे जबकि भुगतान की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर होगी. तीसरी कट-ऑफ लिस्ट (DU Third Cut Off List) के तहत एडमिशन 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच होगा जबकि बाद की कट-ऑफ लिस्ट के तहत एडमिशन 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच होगा. पांचवीं कट-ऑफ लिस्ट के तहत एडमिशन 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच होगा. नया सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा जबकि विशेष कट-ऑफ सूची के तहत एडमिशन 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होगा. यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो आगे की कट-ऑफ की घोषणा यूनिवर्सिटी द्वारा की जा सकती है.

प्रवेश-आधारित (DU Entrance Exam) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पहली मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच होंगे जबकि भुगतान की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है. दूसरी मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच होंगे जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच होंगे. पहली मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन के लिए पंजीकरण पोर्टल 10 नवंबर को खुलेगा और अगले दिन प्रवेश होंगे. शेड्यूल के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए पहली मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच होंगे जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच होगा. तीसरी मेरिट लिस्ट के तहत प्रवेश 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच होंगे. यूनिवर्सिटी ने कहा कि यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो आगे मेरिट सूचियों की घोषणा की जाएगी.