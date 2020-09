DU Admission 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के तहत सेंट स्टीफन कॉलेज ने ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपना पहला कट-ऑफ (DU Cut off) जारी कर दिया है. बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स सहित अधिकांश पाठ्यक्रमों में सेंट स्टीफंस में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 99 प्रतिशत से अधिक है. अर्थशास्त्र में प्रवेश के लिए छात्रों को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 99.25 प्रतिशत या उच्च अंक प्राप्त करने होंगे. बीए प्रोग्राम के लिए कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए कट-ऑफ 99 प्रतिशत है. इतिहास प्रोग्राम के लिए भी कट-ऑफ 99 फीसदी है. यह पिछले साल की तुलना में अधिक है जब इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी में सबसे अधिक 98.75 प्रतिशत की कटौती की गई. Also Read - DU First Cut off List 2020: दिल्ली यूनिवर्सिटी इस दिन जारी कर सकती है पहली कटऑफ लिस्ट, जानें पूरी डिटेल

डीयू द्वारा जारी कट-ऑफ (DU Cut off) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ चार अंकों के आधार पर होती है. फोर फॉर्मूलों में बेस्ट चार विषयों में से एक भाषा, एक मुख्य विषय (यदि लागू हो), और बाकी दो विषय में प्राप्त अंकों के जोड़ने के बाद टोटल अंकों के आधार पर शामिल किया जाता है. प्रत्येक विषय के लिए मापदंड थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, छात्रों को आवेदन करने से पहले प्रॉस्पेक्टस को सावधानीपूर्वक पढ़ें. कट-ऑफ (DU Cut off) के साथ मैच करने वालों को एक डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से गुजरना होता है.

इस वर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) को पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक 3,53,919 आवेदन प्राप्त हुए थे. यह पिछले वर्ष से 1 लाख से अधिक है जब लगभग 2.5 लाख छात्रों ने स्नातक प्रवेश के लिए आवेदन किया था. इसके अलावा इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 95 प्रतिशत अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी CBSE में दोगुनी हो गई है. DU द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष प्राप्त अधिकांश आवेदन CBSE के हैं.