DU Admission Cut off List: दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में तीसरी कटऑफ लिस्ट (DU Merit List 2021) के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया आज यानी 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. बता दें कि एडमिशन के लिए कटऑफ (DU Admission Cut off List) में शामिल उम्मीदावर आज सुबह 10 बजे से आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि एडमिशन के लिए उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.Also Read - Delhi University 3rd Cut Off List: दिल्ली यूनिवर्सिटी की 51,000 से ज्यादा सीटें भरी, शनिवार को जारी होगी तीसरी कट ऑफ लिस्ट

गौरतलब है कि इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी. एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर विजिट करना होगा. यहां जाकर अभ्यर्थी कटऑफ लिस्ट (DU Admission Cut off List) देख सकते हैं. बता दें कि डीयू की पहली और दूसरी कटऑफ (DU Admission Cut off List) में लगभग 50 हजार से अधिक छात्रों ने अलग अलग कोर्सों में एडमिशन लिया है. Also Read - DU 2nd Cut off List 2021 Released Live Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया 2nd Cutoff List, ऐसे करें चेक, जानें पूरी डिटेल

कैसे करें आवेदन? (How to Apply For Admission in Delhi University)

– अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर du.ac.in

– अपने अंक के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कॉलेज का चयन करें.

– होमपेज पर आपको संबद्ध कॉलेज की लिंक मिलेगी इसपर क्लिक करें.

– अगले चरण में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाएगी. उन जानकारियों को ठीक से भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

– इसके बाद विश्वविद्यालय आप द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को वेरिफाई कर आपके प्रवेश को मंजूरी देगा.

– दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा.

– फीस का भुगतान करने के बाद सबमिट कर दें.

– अंत में एप्लीकेशन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें. Also Read - दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कैंपस प्लेसमेंट में एक छात्र को मिला 25 लाख का ऑफर

महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important Documents For Admission)

– अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास एससी, एसटी, EWS, सीडब्लू, केएम सर्टिफिकेट होना चाहिए.

– यदि कोटा के तहत एडमिशन करा रहे हैं तो आपके पास उससे संबंधित सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी होना चाहिए.

– आपके हस्ताक्षर की डिजिटल कॉपी.

– पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी.