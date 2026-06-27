DU Admission 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, CUET स्कोर के आधार पर मिलेगा कॉलेज, जानें फीस और आवेदन प्रक्रिया

DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सत्र 2026-27 के UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) फेज-1 का पोर्टल खोल दिया है. वहीं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 जून 2026 से शुरू हो चुकी है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 27, 2026, 9:20 AM IST
DU registration process
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू
  • 2026-27 के लिए DU के CSAS पोर्टल पर फेज-1 का रजिस्ट्रेशन शुक्रवार, 26 जून 2026 से शुरू हो चुका है.
  • DU के 67 कॉलेजों के 73 से ज्यादा प्रोग्राम्स में एडमिशन पूरी तरह से CUET (UG) 2026 के स्कोर पर होगा.
  • सामान्य/OBC/EWS वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 250 और SC/ST/दिव्यांग वर्ग के लिए 100 रुपये है.
  • इस बार स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स भारत सरकार के API Setu के जरिए ऑटो-इंटीग्रेट होंगे.

DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है. यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच ने 2026-27 सेशन के लिए यूजी (UG) कोर्सेज में एडमिशन की घोषणा की है. DU के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-2026) के जरिए पूरा किया जाएगा. आइये जानते हैं स्टूडेंट्स इस पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं…

रजिस्ट्रेशन फीस और आधिकारिक वेबसाइट

फेज-1 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. छात्र आधिकारिक पोर्टल https://ugadmission.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

और पढ़ें: DU Admission 2024: बिना CUET के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का सुनहरा मौका, हजारों सीटें हैं खाली, ऐसे करें अप्लाई

  • UR/OBC-NCL/EWS केटेगरी: 250
  • SC/ST/PwBD वर्ग: 100 रुपये

छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए केवल अपने CUET (UG)-2026 एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होगी. वहीं, गलतियों को रोकने के लिए नाम, बर्थ डेट और फोटो जैसी जानकारी सीधे सरकारी API Setu से फेच की जाएगी.

67 कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल 67 कॉलेजों में 73 कोर्सेस और 100 से ज्यादा बी.ए. (B.A.) प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं. इन सभी में प्रवेश केवल CUET स्कोर के आधार पर ही मिलेगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले डीयू की वेबसाइट पर मौजूद पात्रता नियमों को ध्यान से पढ़ लें.

फेज-2 की प्रक्रिया

DU के नोटिफिकेशन के अनुसार, फेज-1 पूरा करने के बाद छात्रों को फेज-2 की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा. फेज-2 में छात्रों को अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन यानि प्रिफरेंस चुनना होगा. इसके साथ ही छात्रों को कक्षा 12वीं में पढ़े गए विषयों को अपने CUET के टेस्ट पेपर्स के साथ मैप करना होगा. इसी मैपिंग के आधार पर यूनिवर्सिटी छात्र की अंतिम पात्रता तय करेगी. हालांकि, फेज-2 के शेड्यूल की घोषणा अभी नहीं हुई है. किसी भी बड़े अपडेट के लिए स्टूडेंट्स रेगुलरली admission.uod.ac.in चेक करते रहें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.