DU Exam Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डीयू फाइनल ईयर परीक्षा (DU Final Year Exam) को देखते हुए यात्रा के लिहाजे से दिव्यांग छात्रों को समस्या न हो इसके लिए ये रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) को अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) से कहा कि डीयू की परीक्षा (DU Exam) में शामिल होने के लिए राजधानी आ रहे दिव्यांग छात्रों के लिए कन्फर्म टिकट सुनिश्चित करें. हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दिव्यांग श्रेणी में आने वाले छात्रों की फाइनल ईयर (Final Year Exam) की परीक्षा नहीं छूटनी चाहिए. Also Read - Unlock 4.0 में बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की संख्या, जानें रेल मंत्रालय की तरफ से क्या आई खबर...

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की नियमित तरीके से परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होनी है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी. कोरोना संकट के बीच सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में दाखिले के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया खत्म हो गई थी. स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 5.63 लाख छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जो बीते तीन साल में सबसे ज्यादा है. विश्वविद्यालय (Delhi University) के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए 1,83,674 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है जबकि एम.फिल और पीएचडी के लिए 34,306 छात्रों ने आवेदन किया है. Also Read - DU admission news update: एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद, इतने लाख छात्रों ने किया आवेदन

डीयू (DU) की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) के 2,85,128 छात्रों ने आवेदन किया है. इसके बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 12,272 तथा काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स के 11,521 छात्रों ने आवेदन किया है. आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा 1,42,526 आवेदन दिल्ली से आए हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश से 66,657 और हरियाणा से 50,701 आवेदन आए हैं. Also Read - दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- दोबारा स्कूल खोलने तक वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिया जाए