DU First Cut Off List 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट 2020 (DU First Cut Off List 2020) जल्द ही जारी किया जाएगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के लिए प्रवेश 12 अक्टूबर, 2020 से शुरू होगा. कट ऑफ लिस्ट (Cut Off List) पहले विभिन्न कॉलेजों द्वारा जारी की जाएगी. यह संस्करण तब आधिकारिक वेबसाइट पर संकलित करके पहली कट ऑफ सूची जारी किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि आज विश्वविद्यालय कट ऑफ लिस्ट जारी कर सकता है. कॉलेज वार डीयू फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट (College Wise First Cut Off List) के अपडेट यहां उपलब्ध होंगे.

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार 12 अक्टूबर, 2020 को डीयू फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट 2020 (DU First Cut Off List 2020) के माध्यम से यूजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू करेगा. एडमिशन 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2020 तक शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा. प्रवेश के लिए पहली कट ऑफ जारी की जाएगी और DU की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर उपलब्ध होगी. सभी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग दो दिन दिए जाएंगे और फीस भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 दिन और दिए जाएंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन 2020 (Delhi University Admission 2020) के लिए पूरा शेड्यूल सितंबर में जारी किया गया था.

DU First Cut Off List 2020 के अनुसार पूरा शेड्यूल

यूजी मेरिट पहली कट ऑफ सूची के आधार पर प्रवेश: 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2020 तक

यूजी मेरिट-आधारित भुगतान की अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर, 2020

पहली कट ऑफ लिस्ट पर यूजी एंट्रेंस आधारित प्रवेश: 19 अक्टूबर, 2020 से 21 अक्टूबर, 2020 तक

यूजी प्रवेश शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर, 2020

पहली मेरिट सूची में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश: 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2020 तक

पीजी पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि: 30 अक्टूबर, 2020

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से 2 दिन पहले 10 अक्टूबर, 2020 को विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी करने की योजना बना रहा था. इन सभी दावों का खंडन करते हुए अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने अभी तक पहली कट-ऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List 2020) जारी करने की तारीख तय नहीं की है. डीयू के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शनिवार 10 अक्टूबर तक पूरी लिस्ट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने तब तक कॉलेजों को सूची सौंपने के लिए कहा था.