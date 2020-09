DU First Cut off List 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. शेड्यूल के अनुसार पहली कटऑफ लिस्ट (DU First Cut off List) यूजी मेरिट आधारित प्रवेश 12 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाएंगे. सेकेंड कटऑफ लिस्ट (DU Second Cut Off List) के लिए एडमिशन 19 से 21 अक्टूबर के बीच किया जाएगा जबकि तीसरी कटऑफ लिस्ट (DU Third Cut Off List) के एडमिशन प्रक्रिया 26 से 28 अक्टूबर के बीच होगा. वहीं एंट्रेंस आधारित पहली मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन 19 से 21 अक्टूबर तक होगा जबकि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होगी. Also Read - Delhi University Semester Fee: कोरोना महामारी के बीच डीयू ने छात्रों से मांगे सेमेस्टर फीस, स्टूडेंट्स कर रहे हैं इसका विरोध

डीयू में प्रवेश प्रक्रिया (DU Admission 2020) कोविड -19 महामारी के कारण इस साल तीन महीने से अधिक देरी से शुरू हुई है. पिछले साल 28 जून को पहली कटऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List) की घोषणा की गई थी. विश्वविद्यालय (Delhi University) ने प्रवेश-आधारित अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तारीखों की भी घोषणा की है. डीयू एंट्रेंस एग्जाम के जरिए अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन 19 अक्टूबर से शुरू होंगे जबकि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन 26 अक्टूबर से शुरू होंगे. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.du.ac.in/du/uploads/COVID-19/pdf/Notification%20-%20Schedule%20for%20UG%20&%20PG%20Admission%20process%20-%202020-2021.pdf पर क्लिक करके एडमिशन से संबंधित डिटेल देख सकते हैं.

डीयू (Delhi University) ने इस साल अपनी प्रवेश प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं ताकि कोविड -19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सकें. पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन (DU Admission Process) स्थानांतरित कर दी गई है और इसे संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया है, जिसके लिए छात्रों को पिछले वर्षों में कॉलेजों का दौरा करना था।