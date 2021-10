DU First Cut Off List 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने आज यानी 1 अक्टूबर 2021 को DU First Cut Off List 2021 जारी करेगा. पहली कट ऑफ (DU First Cut Off List 2021) के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी. विश्वविद्यालय सभी यानी तीन स्ट्रीमों के लिए- साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कट ऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List 2021) जारी करेगा. उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर DU First Cut Off List देख सकते हैं.Also Read - दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति बने योगेश सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

इसके अलावा सीधे इस लिंक http://du.ac.in/ पर क्लिक करके भी DU First Cut Off List देख सकते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से संबद्ध कॉलेज अपनी संबंधित कट ऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List 2021) जारी कर दिया है. जो कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. विश्वविद्यालय (Delhi University) में विभिन्न ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए करीब 3 लाख आवेदन पंजीकृत किए गए हैं. इस वर्ष विश्वविद्यालय के 63 कॉलेजों में लगभग 70,000 सीटों के लिए कुल 4,38,696 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था.

DU First Cut Off List 2021 के लिए इन डॉक्यूमेंट की होगी आवश्यकता

कक्षा 12वीं या योग्यता परीक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

कक्षा 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

स्कूल से स्थानांतरण प्रमाणपत्र

बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट

चरित्र प्रमाण पत्र

विश्वविद्यालय पंजीकरण का ओएमआर फॉर्म