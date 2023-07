Hindi Career Hindi

DU First Year Result 2023: डीयू CIC के इन कोर्सेस के नतीजे नहीं हुए जारी, स्टूडेंट्स हो रहे परेशान

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वर्ष के स्टूडेंट्स के कई कोर्सेस के रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं.

DU First Year Result 2023: दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2023 लागू होने के बाद फरवरी-मार्च में आयोजित सेमेस्टर-1 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. लेकिन वहीं कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिनके नतीजे जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि उनके कोर्स का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा. डीयू के अंडर आने वाले Cluster Innovation centre डिपार्टमेंट का कोर्स बीए BA hons. Humanities and social sciences और B.Tech (hons.) Information Technology & Mathematical Innovations का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है. सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं. जबकि दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और परीक्षा भी शुरू होने वाली है. ऐसे में स्टूडेंट्स अपने पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

अबतक केवल इन कोर्सेस के रिजल्ट जारी हो चुके हैं

डीयू के अबतक जारी रिजल्ट में कुल मिलाकर 57.36 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए थे. दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एग्जामिनेशन डीएस रावत ने बताया कि विश्वविद्यालय में आधिकारिक तौर पर 3 कार्यक्रमों बीए, बीकॉम और बीकॉम (ऑनर्स) का परिणाम घोषित किया है. इस आधिकारिक घोषणा में कुल 36756 छात्रों यानी लगभग 50 प्रतिशत छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है. छात्रों के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए.

प्रोफेसर रावत ने बताया कि आधिकारिक तौर पर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का मूल्यांकन रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 मई से 1 जून तक आयोजित की गईं. परीक्षा शाखा ने मूल्यांकन की सख्त समय सीमा जारी की और 7200 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं को ईमेल भेजा गया. मूल्यांकन की प्रगति देखने के लिए डीन एग्जामिनेशन और ओएसडी एग्जामिनेशन ने केंद्रीय मूल्यांकन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. तीन सप्ताह के भीतर 8.5 लाख से अधिक लिपियों का मूल्यांकन किया गया. अब डेटा का संकलन प्रगति पर है और जल्द ही अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का परिणाम घोषित किया जाएगा.

