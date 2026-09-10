सत्य निकेतन हादसे के बाद जागा DU! अब दोगुनी से ज्यादा होंगी हॉस्टल की सीटें, इतने छात्रों के रहने की होगी व्यवस्था

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय हॉस्टल की सीटें बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है. नई परियोजनाएं पूरी होने पर छात्रों के लिए 12,754 सीटें होंगी.

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अब दोगुनी से ज्यादा होंगी हॉस्टल की सीटें (Image: PTI)

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) अपने छात्रों के लिए हॉस्टल की सीटें दोगुनी से ज्यादा करने की तैयारी में है. मौजूदा समय में विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों के हॉस्टल में कुल 7,210 सीटें हैं. नई परियोजनाएं पूरी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 12,754 हो जाएगी. यानी छात्रों के लिए 5,544 नई सीटें जुड़ेंगी. इससे खासकर दूसरे शहरों से दिल्ली पढ़ने आने वाले छात्रों को रहने की सुविधा मिल सकती है.

DU के हॉस्टल में जुड़ेंगी 3,922 नई सीटें

फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने हॉस्टलों में 3,422 सीटें हैं. चल रही परियोजनाएं पूरी होने के बाद इनमें 3,922 सीटों की बढ़ोतरी होगी और क्षमता 7,344 सीट हो जाएगी. वहीं, विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों में अभी 3,788 हॉस्टल सीटें हैं. कॉलेजों में 1,622 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे यहां कुल क्षमता 5,410 हो जाएगी. दोनों को मिलाकर 12,754 सीटें उपलब्ध होंगी.

धौला कुआं में बन रहा 1,450 सीट का हॉस्टल

DU की ओर से बताया गया है कि धौला कुआं के ढाका कॉम्प्लेक्स में ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस’ (IOE) हॉस्टल का काम लगभग पूरा होने वाला है. इसमें 1,450 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा 1,000 सीट वाला महिला हॉस्टल ‘निर्भया रेजिडेंशियल एकोमोडेशन’ भी बनाया जा रहा है. 1,050 सीट की क्षमता वाला स्टूडियो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी चल रही परियोजनाओं में शामिल है. इन प्रोजेक्ट्स से हॉस्टल की कमी काफी हद तक कम हो सकती है.

सत्य निकेतन हादसे के बाद फिर बढ़ी जवाबदेही की मांग

DU में हॉस्टल बढ़ाने की योजनाओं पर पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है. लेकिन हाल में दिल्ली के सत्य निकेतन में PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद इस मुद्दे पर फिर ध्यान गया. हादसे के बाद छात्रों ने सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर प्रदर्शन भी किए. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल और छात्रों के रहने की सुविधाओं से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है.

नए हॉस्टल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे

अधिकारियों के मुताबिक, कई हॉस्टल प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और आने वाले महीनों में इनके पूरा होने की उम्मीद है. DU जल्द ही सरकार के सामने कुछ नई हॉस्टल परियोजनाओं के प्रस्ताव भी रखेगा. विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से छात्रों के लिए उपलब्ध रहने की सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा है. साथ ही निर्माणाधीन हॉस्टल का काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं.

(इनपुट: PTI)