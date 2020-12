DU NCWEB 6th Cut Off List 2020 Released: दिल्ली विश्वविद्यालय गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) ने शुक्रवार को शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों के B.Com कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए छठी कट-ऑफ लिस्ट (DU NCWEB 6th Cut Off List 2020) जारी कर दी है. BA प्रोग्रामों के लिए छठी कटऑफ लिस्ट शनिवार 12 दिसंबर को जारी कर दी गई है. उम्मीदवार इन प्रोग्रामों की कटऑफ लिस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. Also Read - DU 7th Cut Off List Released: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया 7वीं कटऑफ लिस्ट, कल से आवेदन प्रोसेस शुरू, जानें पूरी डिटेल

इसके अलावा इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक छठे कट-ऑफ अंकों के साथ संबंधित शिक्षण केंद्रों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. शैक्षणिक वर्ष 202-21 के लिए गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के बीए (प्रोग्राम) और बी.कॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छठी कटऑफ लिस्ट (DU NCWEB 6th Cut Off List 2020) 12 दिसंबर शनिवार को वेबसाइट du.ac.in पर अधिसूचित / प्रदर्शित की गई. उम्मीदवार इन लिंकों http://www.du.ac.in/du/uploads/COVID-19/pdf/adm2020 और http://www.du.ac.in/du/uploads/COVID-19/pdf/adm2020 पर क्लिक करके कटऑफ लिस्ट (DU NCWEB 6th Cut Off List 2020) चेक कर सकते हैं.

सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मिरांडा हाउस में B.Com के लिए कटऑफ मार्क 84 है. विवेकानंद कॉलेज के लिए कटऑफ सामान्य छात्रों के लिए 72 है. मैत्रेयी कॉलेज के लिए कटऑफ 74 है. अन्य कॉलेज जहां अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, उनमें लक्ष्मी बाई कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ वोकेशनल, बीआर अंबेडकर और जेडीएम कॉलेज शामिल हैं.