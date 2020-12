DU PG Admission 2020 Third Merit List Released: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने कल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के तहत विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार DU PG तीसरी मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर देख सकते हैं. DU PG Third Merit List को अलग-अलग पाठ्यक्रम के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है और इसे पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किया गया है. मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अंक प्राप्त किए गए हैं. Also Read - DU OBE PG UG Result 2020 Declared: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया OBE PG, UG 2020 का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

छात्र जो एमएससी जेनेटिक्स और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के प्रवेश-आधारित प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अब दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर DU PG Third Merit List को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम से देख सकते हैं. प्रवेश आधारित पाठ्यक्रमों के लिए DU PG Admissions 2020 की तीसरी मेरिट लिस्ट परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है. DU PG Admissions 2020 54 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए आयोजित किया जा रहा है. Also Read - Delhi University: बुधवार से शुरू हो रहा PG कोर्सेस में दाखिला, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट

DU PG First Merit List और DU PG Second Merit List दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः 18 नवंबर और 26 नवंबर को जारी की गई थी. प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार DU की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in देख सकते हैं. Also Read - DU Admissions 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय में इस दिन से शुरू होगा PG एडमिशन प्रक्रिया, जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

DU PG Admission 2020 Third Merit List ऐसे करें चेक

DU की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर ‘एडमिशन’ टैब पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Third Admission list 2020- Post Graduation’ लिखा हो.

उस कोर्स का चयन करें जिसके लिए आपने आवेदन किया था.

अपने नाम और रोल नंबर के लिए मेरिट सूची को स्कैन करें.