DU SOL Admission 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University Graduation Course) में ओपेन ग्रैजुएशन कोर्स करने के इच्छुक उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. दरअसल दाखिला प्रक्रिया के मद्देनजर महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग (DUSOL) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए यूजी कोर्सेस में दाखिले की प्रक्रिया आज 22 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुकी है. बता दें कि डीयूएसओएल द्वारा 5 यूजी कोर्सेस में दाखिला लिया जाना है, जिसमें बीए (प्रोग्राम), बीए अंग्रेजी (ऑनर्स), बीए राजनीति विज्ञान (ऑनर्स), बीकॉम (प्रोग्राम) और बीकॉम (ऑनर्स) हैं. इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट sol.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन (How To Apply for DU SOL Admission)

– डीयू एसओएल एडमिशन 2021 (DU SOL Admission) में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइठ के ‘न्यू यूजर’ के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– यहां नया पेज खुलेगा जहां आपकी जानकारियों को भरकर सबमिट करना होगा.

– अगले चरण में रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करें.

– अगले चरण में संबंधित कोर्स के लिए छात्र अपने एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे.

– बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2021 है.

छात्र ध्यान दें (Fees Details of DU SOL Courses)

डीयू एसओएल एडमिशन 2021 के लिए ऑनलाइन कर रहे छात्र ध्यान दें कि आवेदन करते समय ही उन्हें संबंधित कोर्स की निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा. बता दें कि ऑनलाइन माध्यमों से उम्मीदवार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड इत्यादि के माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं. बा दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लर्निंग से यूजी कोर्सेस में ऐसे छात्रों का एडमिशन होता है जिनके 12वीं कक्षा में अच्छे अंक नहीं आए हैं. इन्हें डीयू द्वारा जारी कट ऑफ के आधार पर किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है.