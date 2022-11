Delhi Primary School: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में कल यानी की 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि स्कूल दोबारा कब खोले जाएंगे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है. लेकिन हालातों को देखते हुए स्कूलों को दोबारा खोलने पर विचार किया जा सकता है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज 12 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है. वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी दिल्ली के स्कूल बंद करने की सलाह दी थी.

दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था. क्लास 1 से 8 तक के क्लासेस को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है. सभी आउटडोर एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है. दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के स्कूलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने की भी बात कही गई थी.