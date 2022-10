Eastern Railway Apprentice Recruitment 2022: ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए 30 सितंबर 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2022 है. इस भर्ती के माध्यम से हावड़ा डिवीजन, लिलुआ वर्कशॉप, सियालदह डिवीजन, कांचरापाड़ा वर्कशॉप, मालदा डिवीजन, आसनसोल वर्कशॉप और जमालपुर वर्कशॉप में कुल 3115 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.Also Read - RRB Group D Exam: इस परीक्षा केंद्र पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा रद्द, यहां जानें अब कब होगा एग्जाम

Eastern Railway Apprentice Recruitment 2022: पदों का विवरण

कुल पद- 3115

हावड़ा डिवीजन-659 पद

लिलुआ वर्कशॉप-612 पद

सियालदह डिवीजन-440 पद

कांचरापाड़ा वर्कशॉप-187 पद

मालदा डिवीजन-138 पद

आसनसोल वर्कशॉप-412 पद

जमालपुर वर्कशॉप -667 पद Also Read - RRB Group D Exam 2022: आरआरबी ग्रुप डी के चौथे चरण का शेड्यूल हुआ जारी, ऐसे करें चेक

Railway Apprentice Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 फीसदी अंक के साथ 10वीं पास होना या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के तहत) उत्तीर्ण होना चाहिए. साथ ही एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा अधिसूचित व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र होना चाहिए. Also Read - RRB Group D Exam Phase 3: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जारी की गई एग्जाम सिटी की डिटेल्स, यहां जानें कब होगी परीक्षा

Railway Apprentice Recruitment 2022: आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Railway Apprentice Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

– पहले अधिकारिक वेबसाइट ER-rrcer.com कोलकाता पर जाएं.

– यहां होमपेज पर ‘Link for filling up of Online application for Engagement of Act Apprentices for Training Slot in Eastern Railway Units, Notice No. RRC-ER/Act Apprentices /2022-23.’ लिंक पर क्लिक करें.

– अब मांगी गई जानकारी को भरकर सबमिट करें.

– यहां ‘Click To Proceed Further’ लिंक पर क्लिक करें.

– यहां ट्रेड टा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें, यदि है तो.

– अब मांगी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भरें.

– अब यूनिट वरीयता को चुने.

– अब स्कैन दस्तावेजों जैसे फोटो, दस्तावेज, सिग्नेचर इत्यादि को अपलोड करें.

– अगले चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर लें.