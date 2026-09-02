एडसिल ने निकाली 13 पदों पर भर्ती, बीई-बीटेक से डिप्लोमा वालों तक के लिए मौका, 1 लाख तक सैलरी

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर तक एडसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (IANS Hindi)

एडसिल ने निकाली 13 पदों पर भर्ती, बीई-बीटेक से डिप्लोमा वालों तक के लिए मौका, 1 लाख तक सैलरीनौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसिल) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) प्रोजेक्ट के तहत 13 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में बीई-बीटेक से लेकर डिप्लोमा और आईटीआई वाले उम्मीदवारों के लिए भी मौका है. एडसिल की ओर से जारी भर्ती में आर्किटेक्ट का 1 पद, सीनियर इंजीनियर (सिविल) का 1 पद, इंजीनियर (सिविल) के 2 पद, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 6 पद, ऑटो-कैड/रेविट ऑपरेटर का 1 पद और यंग प्रोफेशनल (डेटा मैनेजमेंट और वेब मॉनिटरिंग) के 2 पद शामिल हैं.

5 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर तक एडसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी योग्यता और अन्य शर्तों को ध्यान से जरूर पढ़ लें. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखी गई है. आर्किटेक्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीआर्क की डिग्री और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

कौन सी डिग्री की जरुरत

सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर पदों के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक की डिग्री मांगी गई है. वहीं जूनियर इंजीनियर पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 2 या 3 साल का डिप्लोमा या बीई/बीटेक करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऑटो-कैड/रेविट ऑपरेटर पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में 2 या 3 साल का डिप्लोमा या आईटीआई ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेशन के साथ ऑटो-कैड और रेविट/3डी मैक्स का सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए.यंग प्रोफेशनल पद के लिए बीटेक सीएस/आईटी, बीसीए या बीएससी आईटी की डिग्री जरूरी है. उम्मीदवार के पास स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिटिक्स की अच्छी समझ भी होनी चाहिए.

अनुभव भी जरूरी

इन पदों के लिए सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है. उम्मीदवार के पास पद के हिसाब से संबंधित क्षेत्र में 2 से 10 साल तक का अनुभव भी मांगा गया है. वहीं अधिकतम उम्र सीमा पद के अनुसार 35 से 45 साल तय की गई है. आयु की गणना 31 जुलाई के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार हर महीने 35,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अन्य लाभ और भत्ते भी मिल सकते हैं.

उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता, संबंधित क्षेत्र में अनुभव, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चरणों के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें. (IANS Hindi)