Education Budget 2022: केंद्रीय बजट 2022 आज पेश किया जा रहा है. मोदी सरकार और वित्त मंत्री निरमाला सीतारमण का यह 10वां बजट है. महामारी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र को एक और प्रोत्साहन देते हुए, केंद्रीय बजट ने छात्रों तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया. वर्तमान पीएम ई-एजुकेशन प्‍लानिंग का विस्तार करने और डिजिटल यूनिवर्स‍िटी के शुभारंभ का सुझाव दिया गया था. यहां शिक्षा क्षेत्र के लिए मुख्य बातें देखें.

कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे. इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी.

Education Budget 2022: मुख्‍य बातें

1. प्राकृतिक, शून्य-बजट (zero-budget) और जैविक खेती और आधुनिक कृषि की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाएगा.

2. वन क्लास वन टीवी चैनल (One Class One TV Channel) महामारी के कारण सीखने के नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं में सभी कक्षा 1 से 12 के लिए पीएम ई-विद्या योजना (PM eVidya Scheme) को 12 चैनलों से 200 चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा.

3. छात्रों को विश्‍व स्‍तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये डिजिटल विश्वविद्यालय विकसित और लॉन्च किए जाएंगे.

4. स्किलिंग प्रोग्राम (Skilling programs) को नया रूप दिया जाएगा. हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.

5. बेहतर ई-शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा.

6. शहरी क्षेत्र के विकास के लिये 5 सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस स्‍थापित किए जाएंगे. इसमें 250 करोड़ का खर्च आएगा.