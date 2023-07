शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया AI ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन फ्री आसान भाषा में कर सकते हैं ये टेक्निकल कोर्स

AI training Program: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धम्रेंद प्रधान ने 15 जुलाई को स्किल डे पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोग्राम लॉन्च किया है. यह प्रोगॅाम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है. जिसका नाम है GUVI. इस प्रोग्राम को आज की युवा और टेक्नोलॉजी एजुकेशन होने वाली भाषा की परेशानी को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है. खास कर ग्रामिण क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस GUVI के जरिए भारतीय भाषाओं में सिलेबस तैयार किया जाएगा.

ये एआई प्रोग्राम 9 भाषाओं में तैयारी किया किया गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिक भारतीय भाषाओं में टेक्निकल कोर्स शुरू होना चाहिए. टेक्निकल एजुकेशन में भाषा को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भाषा की बाधा को खत्म करने की एक अच्छी पहल है.