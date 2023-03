SATHEE: जेईई मेन्स, नीट, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा मंत्रालय 6 मार्च को एक ऐसा प्लैटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है जहां से स्टूडेंट्स फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे. इस प्लैटफॉर्म पर स्पेशल और फुल ट्रेंड टीचर होंगे. आईआईटी, और आईआईएससी जैसे फेमस इंस्टीट्यूट के टीचरों द्वारा यहां पढ़ाया जाएगा. स्टूडेंट्स वीडियो देखकर मुफ्त में एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे.

इस प्लैटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है. अपनी मेहनत और लगन से उंचाइयों को छू सकता है. इसमें क्लास 11वीं 12वीं के सिलेबस के आधार पर देशभर के स्पेशलिस्टों को बनाया गया है. इसकी जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने दी है. इस प्लैटफॉर्म का नाम साथ (SATHEE- Self Assessment Test And Help for Entrance Exams) है. ये आईआईटी कानपुर की मदद से तैयार किया जा रहा है.