All Education Institutions Closed in Unlock 6: ओडिशा सरकार ने कहा कि 30 नवंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान ओडिशा में बंद रहेंगे और 9 वीं से 12 वीं कक्षा के लिए कक्षाएं 16 नवंबर से फिर से खुलेंगी. राज्य सरकार द्वारा एक आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार (GOI) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 30 सितंबर को कंटेंनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कई चीजों को फिर से खोलने और कंटेंनमेंट ज़ोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया था. 27 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार अपना दिशा-निर्देश राज्य में लागू कर सकते हैं.

आदेश में आगे कहा गया है, "सभी शैक्षणिक संस्थान 30 नवंबर, 2020 तक बंद रहेंगे. हालांकि, स्कूल और जन शिक्षा विभाग के नियंत्रण / अधीक्षण / पर्यवेक्षण के तहत स्कूलों में 9 वीं और 12 वीं कक्षा की कक्षाएं 16 नवंबर, 2020 से दिशानिर्देश / एसओपी के अनुसार खुलेंगी. ये दिशा निर्देश स्कूल और मास शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा."अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनर जोन के भीतर लॉकडाउन को लागू किया जाएगा.

कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों का विनियमन: यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा 30 नवंबर तक बंद रहेगी. बड़े सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य मण्डली 30 नवंबर, 2020 तक प्रतिबंधित रहेंगी.