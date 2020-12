#EducationMinisterGoesLive: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ (Ramesh Pokhriyal) आगामी प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बात करने के लिए गुरुवार को सुबह 10 बजे एक लाइव सेशन आयोजित करेंगे. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रोग्राम के बारे में घोषणा की है. छात्र ट्विटर पर लाइव सेशन में शामिल हो सकते हैं और उनके ट्विटर हैंडल @DrRPNishank या आधिकारिक फेसबुक पेज पर शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं. Also Read - CBSE 10th,12th Board Exams Latest updates: 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर CBSE की तरफ ये आई यह नई जानकारी

उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया, "प्रिय छात्रों, मैं आज सुबह 10 बजे अपने ट्विटर / FB पेजों पर आगामी प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित आपकी चिंताओं को लेकर लाइव सेशन संबोधित करूंगा. आप सभी बातचीत करने के लिए तैयार रहें. #EducationMinisterGoesLive" सेशन के अलावा मंत्री ने छात्रों को शिक्षा मंत्रालय के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए भी कहा है.

Dear students, I will be addressing your concerns related to upcoming competitive and board Exams at 10 AM today on my Twitter/FB pages.

Looking forward to interacting with you all.#EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/GZ9oI9zom3

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) December 10, 2020