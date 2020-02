EPFO Phase 2 Results 2020: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों के लिए फेज 2 की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट फेज 2 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट epfindia.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं.

EPFO ने 14 नवंबर 2019 को फेज -2 भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. रिजल्ट PDF फॉर्मेट में क्षेत्रवार घोषित किया गया है. किसी विशेष क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवार उस क्षेत्र के लिए PDF खोलकर और रोल नंबर, पंजीकरण संख्या और नाम की जांच करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर https://www.epfindia.gov.in/site_en/Recruitments.php क्लिक करके अपना रिजल्ट का PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे करें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों के लिए EPFO Phase 2 2020 का रिजल्ट

1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. विविध टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन बॉक्स में रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें.

3. उस लिंक पर क्लिक करें जहां क्षेत्रवार ‘List of candidates shortlisted for the Phase-III Examination,’ लिखा हो.

4. रिजल्ट के बारे में विवरण वाला एक पृष्ठ (न्यूनतम योग्यता अंक, कट ऑफ) और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और पंजीकरण संख्या यहां देखा जा सकता है.

5. EPFO Phase 2 Exam 2020 का रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट भी लें.