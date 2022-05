ESIC SSO Admit Card 2022 Released: कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (ESIC SSO Admit Card 2022) के पद पर हो रही प्रीलिम्स परीक्षा (ESIC SSO Exam 2022) के मद्देनजर एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते है वो अधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड देख सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 जून को किया जाएगा. डायरेक्ट लिंक https://ibpsonline.ibps.in/esicssomar22 पर क्लिक करके भी उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 93 पदों को भरा जाएगा.Also Read - ESIC की योजना से जनवरी में जुड़े 12.84 लाख नये अंशधारक, दिसंबर में बने थे15.34 लाख नए सदस्य

ESIC SSO Admit Card 2022: कैसे करें डाउनलोड

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाना होगा.

– अब यहां call letter Phase – I Examinations for the post of SSO इस लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रोलनंबर तथा जन्मतिथि दर्ज करें.

– एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. इसे प्रिंट करा लें.

बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संबंधित कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे. वहीं 100 प्रश्नों के 100 नंबर दिए जांएगे. परीक्षा का अवधि एक घंटे की होगी.