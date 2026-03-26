  • Hindi
  • Career Hindi
  • Fight To Save The School A Single Girl Studies In This School Conducts Classes And Prays On Her Own

स्कूल बचाने की जंग: यहां अकेली बच्ची करती है प्रार्थना और खुद ही लगाती है क्लास

इस स्कूल की कहानी सोशल मीडिया पर भी “राजस्थान का अनोखा स्कूल” या “एक बच्ची वाला स्कूल” कहकर शेयर की गई है.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 2:30 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए दिल जीत लेने वाली कहानी
पढ़िए दिल जीत लेने वाली कहानी

कल्पना कीजिए… एक स्कूल है जहां घंटी बजती है, प्रार्थना होती है, क्लास लगती है. लेकिन वहां सिर्फ एक बच्ची बैठी होती है. वही बच्ची खड़ी होकर पूरे स्कूल की प्रार्थना कराती है, वही बच्ची खुद अपनी क्लास लगाती है, और वही बच्ची हर रोज स्कूल बचाने की जंग लड़ रही है.राजस्थान के एक गांव का यह अनोखा सरकारी स्कूल आज पूरे देश की नजर में है. जब सारी दुनिया कह रही है ‘स्कूल बंद कर दो’, तब ये छोटी सी लड़की कह रही है ‘नहीं… मैं आऊंगी.’ ये कोई कहानी नहीं… ये शिक्षा की असली जज्बे की मिसाल है.” आइए जानते हैं कहां का है मामला.

राजस्थान के गांव का सरकारी प्राथमिक स्कूल

राजस्थान के गांव के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की कहानी चर्चा में है. सटीक गांव/जिले का नाम रिपोर्ट में नहीं है, रिपोर्ट में “देश के एक गांव” के रूप में ही बताया गया है. छात्र संख्या इतनी कम हो गई है कि अब सिर्फ एक ही लड़की बची है. बच्ची रोज स्कूल पहुंचती है, खुद सुबह की प्रार्थना करती है और अपनी पढ़ाई भी खुद जारी रखती है (क्लास लगाती है). शिक्षक उसे पढ़ाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन कम छात्रों के कारण स्कूल को बंद करने का खतरा है. यह ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की चुनौतियों (कम नामांकन, संसाधनों की कमी) को भी दर्शाती है.

छात्र संख्या शून्य के करीब

छात्र संख्या शून्य के करीब होने के कारण स्कूल को बंद करने का खतरा है, लेकिन बच्ची और शिक्षक इस जंग में लगे हुए हैं. शिक्षक उसे पढ़ाने के लिए समर्पित हैं.

एक बच्ची वाला स्कूल

News18 हिंदी जयपुर ब्यूरो की 26 मार्च 2026 की रिपोर्ट में स्कूल का सटीक नाम, गांव का नाम या जिला कहीं भी नहीं बताया गया है. रिपोर्ट में बार-बार सिर्फ “देश के एक गांव” लिखा है. रिपोर्ट का पूरा फोकस इसी प्रेरणादायक संघर्ष पर है, इसलिए उन्होंने स्कूल का नाम या पिनकोड नहीं दिया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी सिर्फ “राजस्थान का अनोखा स्कूल” या “एक बच्ची वाला स्कूल” कहकर शेयर हो रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शिक्षा के महत्व पर बहुत चर्चा पैदा कर रहा है.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.