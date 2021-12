FSSAI Admit Card 2021: फूड एंड स्‍टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर 7वें फूड एनालिस्‍ट और चौथे जूनियर फूड एनालिस्‍ट के ल‍िये एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. कंप्‍यूटर आधारित लिखित परीक्षा 17 से 20 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाली है. जिन उम्‍मीदवारों ने परीक्षा के लिये आवेदन फॉर्म जमा किया है, वह FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - FSSAI Recruitment 2021: FSSAI में 300 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी, क्या चाहिए योग्यता और आवेदन का तरीका जानें यहां...

इसके जरिये एफएसएसएआई में 233 टेक्‍नीकल ऑफिसर और अन्‍य पदों पर भर्त‍ियां होंगी. उम्‍मीदवार, अपनी ईमेल आईडी या यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना एडमिट कार्ड (FSSAI Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. लिखित परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी. FSSAI Admit Card 2021 डाउनलोड करने के लिये नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करें.

FSSAI Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें

FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाएं.

होमपेज के recruitment सेक्‍शन में जाएं और वहां एडमिट कार्ड के लिये दिये गए लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

अपना आईडी, पासवर्ड और सेक्‍योरिटी कोड एंटर करें.

स्‍क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

