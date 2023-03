Hindi Career Hindi

G20 IIT Ropar: आईआईटी रोपड़ द्वारा की जाएगी जी-20 कार्यक्रम की मेजबानी

: जी 20 सदस्य देशों के विचार-विमर्श, रिसर्च और नवाचार पर केंद्रित शिक्षा से जुड़ा एक खास आयोजन किया जाएगा.

G20 event to be hosted by IIT Ropar: जी 20 सदस्य देशों के विचार-विमर्श, रिसर्च और नवाचार पर केंद्रित शिक्षा से जुड़ा एक खास आयोजन किया जाएगा. शिक्षा, रिसर्च और नवाचार से जुड़ा यह आयोजन आईआईटी रोपड़ द्वारा 15 से 17 मार्च के बीच किया जा रहा है. अमृतसर में होने वाले आईआईटी रोपड़ के इस कार्यक्रम की थीम ‘सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करना’ है। इस बैठक में भाग लेने वालों में यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और ओईसीडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

जी 20 सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार

यह आयोजन अनुसंधान और नवाचार पर जोर देगा. इस दौरान अनुसंधान और नवाचारों पर प्रमुख सेशन आयोजित किए जायेंगे जो देशों के अंदर विभिन्न प्रकार की असमानता को कम करने, उच्च उपज प्राप्त करने और खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि के लिए नवाचार, सस्ते एंव टिकाऊ ऊर्जा अनुसंधान और नवाचार में शिक्षाविदों की भूमिका, तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक और जवाबदेह औद्योगीकरण के लिए नवाचारों में मदद करेंगे.

इसके अलावा इस बैठक में अनुसंधान और नवाचार के अवसरों तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने, महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विचार चर्चा के अलावा, नवाचार संवर्धन में सुधार करने और अनुसंधान विचार विमर्श और क्रॉस-संस्थागत सहयोग आदि की दिशा में बाधाओं को कम करने के लिए जी 20 सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी.

अनुसंधान और नवाचारों के लिए प्रासंगिक नीतियों और तरीकों की खोज

आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी को आवंटित जी-20 कार्यक्रम बहु-भागीदार सहयोग के लिए एक रोडमैप सुनिश्चित करने में मदद करेगा। वहीं इससे अनुसंधान सामग्री की पहुंच और प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए यत्न किए जायेंगे ताकि उद्योग-शिक्षा के बीच की दूरी को कम करने के साथ-साथ, अनुसंधान और नवाचारों के लिए प्रासंगिक नीतियों और तरीकों की खोज और पहचान की जा सके.इस तरह से ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय का पालन करते हुए जी 20 सदस्य देशों में गुणवत्ता अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक सहयोग स्थापित किया जा सकेगा.

इसके अलावा, प्रतिनिधियों के लिए इस भव्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आईटीआई द्वारा 100 स्टालों के साथ विघटनकारी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों की एक प्रदर्शनी भी स्थापित की जा रही है. इन स्टालों में भारत और जी 20 सदस्य देशों के स्टार्टअप, प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी ताकि मानव प्रकार की बेहतरी के लिए नवाचारों के वैश्विक परि²श्य का अनुभव किया जा सके.

इनपुट-आईएएनएस