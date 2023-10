Hindi Career Hindi

Gandhi Jayanti 2023 Quiz 10 Questions Answer

Gandhi Jayanti 2023 Quiz: गांधी जयंती पर दें इन 10 सवालों के जवाब

महात्मा गांधी और उनके योगदान को 2 अक्टूबर 2023 को उनकी 154वीं जयंती पर मनाया जाएगा. यह दिन सत्य और अहिंसा के प्रति उनके समर्पण की याद का प्रतीक है.

नई दिल्ली: महात्मा गांधी और उनके योगदान को 2 अक्टूबर 2023 को उनकी 154वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है. ये दिन सत्य और अहिंसा के प्रति उनके समर्पण की याद का प्रतीक है. गांधी जयंती (Gandhi Jayanti 2023) को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. गांधी जयंती के अवसर पर हम लेकर आएं हैं कुछ सवाल, जिसके जवाब आपको देने है. गांधी जी के बारे में आप कितना जानते हैं इस सवालों के जवाब देकर बता सकते हैं.

Q1 19 साल की उम्र में एमके गांधी वकील बनने के लिए किस देश में गए थे?

a) South Africa

b) England

c) United States of America

d) Ireland

Q2 महात्मा गांधी अपनी जयंती एक अन्य प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी के साथ साझा करते हैं। कौन है ये?

a) Rabindranath Tagore

B) Lal Bahadur Shastri

c) Bal Gangadhar Tilak

d) Sardar Vallabhai Patel

Q3 जनवरी 1997 में, उनकी हत्या के लगभग 50 साल बाद, उनकी स्मृति का सम्मान करते हुए एक समारोह के दौरान गांधी की राख को गंगा नदी में प्रवाहित किया गया था। यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया था?

a) Varanasi

b) Rishikesh

c) Haridwar

d) Allahabad

Q4 ‘दक्षिण अफ्रीका के गांधी’ के नाम से किसे जाना जाता है?

a) Martin Luther King Jr.

b) Nelson Mandela

c) James Weldon Johnson.

d) Oscar Micheaux

Q5 किस देश ने महात्मा गांधी की मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया?

a) USA

b) Brazil

c) South Africa

d) Great Britain

Q6 महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर, एक अन्य उल्लेखनीय व्यक्तित्व ने तमिलनाडु में त्रिची से वेदारण्यम तक दक्षिण-पूर्वी तट पर इसी तरह के विरोध का नेतृत्व किया। वह कौन था?

a) C. Rajagopalachari

b) Erode Venkatappa Ramasamy,

c) C N Annadurai

d) K Kamraj

Q7 मुंबई के गोवालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र को संबोधित करते हुए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभा को प्रेरित करने के लिए एक लोकप्रिय नारा दिया। नारा क्या था?

a) Jai Hind

b) Do or Die

c) Inquilab Zindabad

d) Laal Salam

Q8 असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था?

a) Knighthood

b) Rai Bahadur

c) Kaiser-e-Hind

d) Hind Kesari

Q9 महात्मा गांधी को ‘राष्ट्रपिता’ की उपाधि किसने दी?

A) Rabindranath Tagore

B) Gopal Krishna Gokhale

C) Subhas Chandra Bose

D) Jawaharlal Nehru

Q10 निम्नलिखित विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से कौन महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था?

a) Albert Einstein

b) Isaac Newton

c) Oppenheimer

d) Thomas Edison

