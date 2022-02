GATE 2022: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, GATE 2022 परीक्षा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT खड़गपुर द्वारा 5 फरवरी 2022 से आयोजित की जा रही है. आज परीक्षा का दूसरा दिन है. इसके बाद गेट 2022 परीक्षा का आयोजन 12 और 13 फरवरी 2022 को होगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विवरण देख सकते हैं. परीक्षा (GATE 2022 Exam) में उपस्‍थ‍ित उम्‍मीदवारों को कटऑफ लिस्‍ट का इंतजार होगा. CSIT, मेकेनिकल, इलेक्‍ट्र‍िकल और अन्‍य सभी स्‍ट्रीम के लिए कटऑफ कितनी जा सकती है, यहां नीचे चेक कर सकते हैं. बता दें कि नीचे दी गई कटऑफ लिस्‍ट संभावित है. आईआईटी खड़गपुर, परीक्षा के बाद फाइनल कटऑफ लिस्‍ट जारी करेगा. Also Read - GATE Exam 2022: आज से दो शिफ्टो में गेट की परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्र पर जानें से पहले पढ़ें ये नियम

GATE 2022 Exam: अपेक्ष‍ित कटऑफ

AE: 26.1

AG: 25.2

AR: 40

BM: 25.2

BT: 31.2

CE: 29

CH: 35.1

CS: 25.8

CY: 36

EC: 25.1

EE: 30.2

ES: 39.3

EY: 35.5

GG (Geology): 38.8

GG (Geophysics): 44.7

IN: 36

MA: 28.8

ME: 33

MN: 32.9

MT: 48.3

PE: 50.9

PH: 32.8

PI: 35.7

ST: 26 Also Read - GATE 2022 Admit Card: गेट 2022 के लिए आज जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवारों को सुरक्षित रहने और COVID-19 सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि COVID के संबंध में IIT KGP के दिशानिर्देश बहुत सख्त हैं. GATE 2022 एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे छात्र. इसलिये छात्र बिना एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में ना जाएं. उन्‍हें प्रवेश नहीं मिलेगा.

बता दें कि GATE के आधार पर देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन प्राप्‍त होता है. इसके अलावा कई सरकारी कंपन‍ियां GATE Score के आधार पर नौकरियां भी देती हैं.