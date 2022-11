GATE परीक्षा 2023 के लिए टाइम-टेबल जारी, फरवरी में शुरू होंगे एग्जाम्स

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT Kanpur) कानपुर ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2023) के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है.

GATE Exam Date 2023: जो उम्मीदवार गेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर जाकर फुल शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं. GATE 2023 का आयोजन 4, 5, 11 और 12 फरवरी, 2023 को होगा. GATE 2023 को दो पालियों में आयोजित किया जाएगा. सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक.

यहां देखें पूरा शेड्यूल

February 4- CS (9:30 am to 12:30 pm), AR, ME (2:30 pm to 5:30 pm)

February 5- EE, ES, XH (9:30 am to 12:30 pm), BM, CY, EC (2:30 pm to 5:30 pm)

February 11- GG, IN, MA, PE, XE, XL (9:30 am to 12:30 pm), AE, AG, BT, CH, EY, GE, MT, NM, PH, PI, TF (2:30 pm- 5:30 pm)

February 12- CE1, ST (9:30 am to 12:30 pm), CE2, MN (2:30 pm- 5:30 pm).

इस दिन जारी होगा गेट रिजल्ट

GATE 2023 29 पेपरों और कुल 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), संख्यात्मक उत्तर प्रकार (NAT) प्रश्न शामिल होंगे.GATE 2023 एडमिट कार्ड 3 जनवरी को उपलब्ध होगा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- gate.iitk.ac.in पर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. गेट का रिजल्ट 16 मार्च को घोषित किया जाएगा.

उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं 15 फरवरी, 2023 को पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, जबकि उत्तर कुंजी 21 फरवरी, 2023 को उपलब्ध होगी. आवेदक 22 फरवरी से 25 फरवरी, 2023 तक आंसर-की के लिए चुनौतियां दर्ज कर सकते हैं.