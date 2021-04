GIAN Yojana: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) आंतरिक सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा (Higher Education) की गुणवत्ता में सुधार करने की ज्ञान योजना (ग्लोबल इंडीविटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स) को संशोधित करने पर विचार कर रहा है. मंत्रालय (Ministry Of Education) के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया की ज्ञान योजना (GIAN Yojana) को’ ज्ञान प्लस’ योजना (GIAN Plus Yojana) के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है.” Also Read - PM Narendra Modi आज IIT Kharagpur के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित

उच्चतर शिक्षा विभाग (Higher Education Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजूदा ज्ञान योजना में एकतरफा संपर्क का प्रावधान है यानि भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए विदेशी संकाय (एकेडमिक पर्सन) भारत आ रहा है. इस विषय पर मंत्रालय (Ministry Of Education) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान ज्ञान योजना (GIAN Yojana) के पुनर्गठन की आवश्यकता है. इसके तहत संशोधित योजना का नाम ज्ञान प्लस (GIAN Plus Yojana) करने का प्रस्ताव आया है.

अधिकारियों ने बताया कि इसमें भारतीय शिक्षक संकायों को विदेशी संस्थानों में भी पढ़ाने का प्रावधान होगा. इससे उन्हें प्रदर्शन के लिए आंतरिक इंटर्नशिप और अभ्यासों का अनुभव मिल सकेगा. विभाग का मानना ​​है कि इससे स्पष्ट वापस आने पर अपने संस्थान की सामग्री डिजाइन, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम प्रबंधन कौशल में सुधार द्वारा स्थायी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं.

गौरतलब है कि ग्लोबल इनिशियेटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN) की शुरूआत 30 नवंबर 2015 को हुई थी. इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों आदि को भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है. आईआईटी खडगपुर (IIT Kharagpur), GIAN के लिए राष्ट्रीय समन्वय का मुख्य संस्थान है.

(इनपुट-एजेंसी)