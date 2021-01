Goa Board 9th 11th Exam Updates: बीता साल छात्रों और परीक्षार्थियों के लिए काफी बुरा गुजरा. पूरे साल छात्र केवल स्कूलों के खुलने और परीक्षा के शुरू होने का ही इंतजार करते रहे. लेकिन अब 2021 में हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं और कोरोना के कारण बंद स्कूल भी खुलने लगे हैं. अब धीरे धीरे स्कूलों में प्रशासन ने परीक्षाएं भी आयोजित करानी शुरू कर दी है ताकि छात्रों का साल न बर्बाद हो. इसी को ध्यान में रखते हुए अब गोवा बोर्ड (Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education) ने अब दूसरी कक्षाओं की परीक्षाओं को भी आयोजित कराने का फैसला लिया है. गोवा बोर्ड ने नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. Also Read - दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नहीं हटेंगे एडहॉक शिक्षक; होगी स्थाई प्रिंसिपलों की नियुक्ति

गोवा उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education) ने कहा कि राज्य में उससे सबद्ध सभी स्कूलों में नौवीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 अप्रैल तक विद्यार्थियों को संस्थान में बुलाकर ली जाएंगी. बोर्ड के सचिव गेरालडीना एल मेंडिस द्वारा आठ जनवरी को जारी परिपत्र में बताया गया है कि नौवीं और 11वीं कक्षा की सभी परीक्षाएं 24 अप्रैल 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी ताकि स्कूलों में 26 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए आधारभूत संरचना एवं मानव बल उपलब्ध हो सके. Also Read - राजस्थान: 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, इस महीने भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी की वजह से गोवा में आठ महीने तक स्कूल बंद रहे, लेकिन पिछले वर्ष नवंबर में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फिर से खोल दी गईं जबकि बाकी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है. Also Read - School Reopening News: इस राज्‍य में 9 माह बाद आज 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए स्‍कूल शुरू हुए

परिपत्र में कहा गया, ‘‘महामारी की स्थिति और सीमित शिक्षण एवं कार्यदिवस को देखते हुए स्कूलों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नौवीं एवं 11वीं कक्षा की प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षाओें को संपन्न कराएं. बोर्ड ने स्कूलों को अपनी सुविधानुसार परीक्षा कराने की छूट दी है.’’