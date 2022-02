Goa SSC Term 1 Result 2021-22: लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) ने टर्म 1 परीक्षा के लिए आज गोवा कक्षा 10वीं के परिणाम 2021 (Goa Class 10 Results 2021) घोषित कर दिए हैं. गोवा एसएससी टर्म 1 परिणाम 2021 (Goa SSC Term 1 Results 2021) सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है और संस्थागत लॉगिन (Institutional Login) पर उपलब्ध कराया गया है. जीएसबीएसएचएसई ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लिखा है कि एसएससी फर्स्ट टर्म परीक्षा के अंक संस्थागत लॉगिन से डाउनलोड किए जा सकते हैं. पर‍िणाम (Goa SSC Term 1 Results) देखने के लिये छात्र नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करें.Also Read - HP Board 12th Result 2022: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 12वीं का परिणाम जारी, इन वेबसाइट्स पर चेक करें

GBSHSE SSC Term 1 Result 2021 : स्‍कूल करेंगे डाउनलोड

हालांकि बोर्ड से अधिक विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि गोवा एसएससी फर्स्ट टर्म रिजल्ट 2021 (Goa SSC First Term Result 2021) की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसे केवल स्कूल प्रशासकों और प्रधानाचार्यों द्वारा अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है. इसका मतलब है कि गोवा एसएससी टर्म 1 परिणाम 2021-22 (Goa SSC Term 1 Results 2021-22) देखने और डाउनलोड करने के लिए स्कूलों को अपनी आधिकारिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. इसलिए, छात्रों को अपने संबंधित स्कूल अधिकारियों से संपर्क करना होगा, ताकि वे टर्म-1 परीक्षा के लिए गोवा 10वीं के परिणाम (Goa 10th Result for 1st Term Examination) के लिए अपने मार्क्‍स देख सकें. Also Read - HP Board Term 1 Result 2022 Live: HPBOSE 12वीं का परिणाम जारी, यहां चेक करें