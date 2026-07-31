GOVT JOBS: 35-45 साल वालों के लिए खुशखबरी, अहमदाबाद सरकारी लैब और आंध्र में AIIMS में मोटी सैलरी वाली जॉब्स

सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए शानदार मौका है. PRL अहमदाबाद और AIIMS मंगलागिरी में कई पदों पर भर्ती निकली है. दो संस्थानों में कुल 40+ वैकेंसी, अच्छी सैलरी और सुविधाओं के साथ सरकारी जॉब का सुनहरा अवसर.

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जानिए इन दोनों नोकरियों की पूरी डिटेल

सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खास मौका है. दो जगह सरकारी नौकरियां निकली हैं. ये नौकरियां अहमदाबाद लेबोरेटरी और आंध्र प्रदेश के एम्स में निकली हैं. जानिए कहां पर कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से पद हैं और कितनी सैलरी मिलेगी. फॉर्म भरने से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस तक पूरी डिटेल यहां जानें. आइए जानते हैं दोनों जगह की नौकरियों के लिए वैकेंसी की डिटेल.

गुजरात लेबोरेटरी में निकली भर्ती

लेबोरेटरी में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए ए. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), निवरंगपुरा, अहमदाबाद ने प्रशासनिक अधिकारी सहित कई खाली पदों पर आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन मांगें हैं. पीआरएल की ओर से जारी रिक्तियों में प्रशासनिक अधिकारी का 1, लेखा अधिकारी के 2 और क्रय एवं भंडार अधिकारी के 2 पद शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय की गई है. उम्मीदवार भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से

प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए एमबीए के साथ सुपरवाइजरी पद पर 1 वर्ष का अनुभव या पोस्ट-ग्रेजुएशन के साथ 3 वर्ष का अनुभव (1 वर्ष सुपरवाइजरी पद पर); या ग्रेजुएशन, 5 वर्ष के अनुभव के साथ (2 वर्ष सुपरवाइजरी पद पर) होना चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास अनुभव प्रशासन के क्षेत्रों में होना चाहिए.

लेखा अधिकारी के लिए एसीए/एफसीए या एआईसीडब्लुए/एफआईसीडब्लुए या एमबीए के साथ सुपरवाइजरी क्षमता में 1 वर्ष का अनुभव; या वाणिज्य में पोस्ट-ग्रेजुएशन के साथ 3 वर्ष का अनुभव (एक वर्ष सुपरवाइजरी पद पर); या वाणिज्य में ग्रेजुएशन/व्यवसाय प्रबंध में ग्रेजुएशन/व्यवसाय प्रबंधन में ग्रेजुएशन के साथ 5 वर्ष का अनुभव (2 वर्ष सुपरवाइज़री पद पर) और अनुभव वित्त और लेखा/लागत लेखांकन के क्षेत्रों में होना चाहिए.

क्रय एवं भंडार अधिकारी के लिए मार्केटिंग या सामग्री प्रबंधन में एमबीए के साथ सुपरवाइज़री पद पर 1 वर्ष का अनुभव; या ग्रजुएशन के साथ सामग्री प्रबंधन में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा (या क्रय और भंडार गतिविधि से संबंधित कोई अन्य विषय में) के साथ 3 वर्ष का अनुभव (संबंधित क्षेत्र में सुपरवाइजरी पद पर 1 वर्ष का अनुभव); या पोस्ट-ग्रेजुएशन के साथ 3 वर्ष का अनुभव (संबंधित क्षेत्र में सुपरवाइजरी पद पर 1 साल का अनुभव) या ग्रेजुएशन और 5 वर्ष के अनुभव के साथ (संबंधित क्षेत्र में सुपरवाइजरी पद पर 2 वर्ष का अनुभव) अनुभव क्रय और भंडार के क्षेत्रों में होना चाहिए.

आवेदकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपए के बीच प्रति माह होगी. इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 750 रुपए तय किया गया है. हालांकि, लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपए और महिला/ एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी/ एक्सएस वर्ग के उम्मीदवारों को भुगतान किया गया पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा.

एम्स-मंगलागिरी में 36 पदों पर नौकरी का मौका

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश ने अपने विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट/सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के कुल 36 पदों पर पात्र भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी.

एम्स-मंगलागिरी में हैं ये वैकेंसी

एम्स-मंगलागिरी ने जिन विभागों में सीनियर रेजिडेंट/सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के 36 पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें एनेस्थिसियोलॉजी में 6, शरीर रचना विज्ञान में 1, जैवरसायन में 1, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में 1, सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा में 1, ईएनटी में 2, फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी में 2, सामान्य सर्जरी में 2, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 2, सूक्ष्म जीव विज्ञान में 1, प्रसूति एवं स्त्री रोग में 2, हड्डी रोग में 1, विकृति विज्ञान में 2, फार्माकोलॉजी में 1, शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास में 3, मनोरोग में 2, विकिरण ऑन्कोलॉजी में 1, रेडियोनिदान में 2 और आघात और आपातकाल में 3 पद शामिल हैं.

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एम्स-मंगलागिरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन लिंक के माध्यम से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर सकते हैं.

सीनियर रेजिडेंट/सीनियर डेमोंस्ट्रेटर पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विभाग अनुसार एमडी/डीएनबी/एमएस/डीएम या एमसीएच आदि की डिग्री होनी चाहिए.

आवेदकों की अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

योग्य अभ्यर्थियों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए 67,700 रुपए और गैर-चिकित्सा उम्मीदवार के लिए 56,000 रुपए प्रति माह होगी. इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 1,500 रुपए और एससी/एसटी के लिए 1,000 रुपए तय किया गया है. वहीं, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी.

इंयरव्यू कहां होगा

बता दें कि इंटरव्यू ‘ग्राउंड फ्लोर, एडमिन और लाइब्रेरी बिल्डिंग, एम्स मंगलागिरी, गुंटूर (जिला), आंध्र प्रदेश, 522503’ पते पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके तिथि और समय की घोषणा जल्द की जाएगी. ज्यादा जानकारी के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक करें.