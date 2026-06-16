NEET री-एग्जाम से पहले सरकार की तगड़ी लगाम, 22 जून तक टेलीग्राम पर सख्ती

परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए NTA, I4C और पुलिस ने मिलकर टेलीग्राम पर सख्ती बढ़ा दी है. 22 जून तक विशेष निगरानी और प्रतिबंध लागू रहेंगे.

Written by: Farha Fatima
Published: June 16, 2026, 10:55 AM IST
NEET री-एग्जाम 21 जून 2026 को. (IMAGE ai)
NEET री-एग्जाम 21 जून 2026 को. (IMAGE ai)
  • NEET री-एग्जाम 21 जून 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार होगा.
  • सरकार ने 50 से ज्यादा फर्जी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ब्लॉक किए हैं.
  • ये चैनल पेपर लीक और नकली प्रश्नपत्र बेचने का दावा कर छात्रों को ठग रहे थे.
  • NTA ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

नीट परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर सख्त नजर रखने का फैसला लिया है. असली छात्रों की मेहनत बचाने और पेपर लीक जैसी अफवाहों को रोकने के लिए कई फर्जी चैनलों और ग्रुप्स पर कार्रवाई की जा रही है. री-नीट 2026 परीक्षा 21 जून को होने वाली है, इसलिए 22 जून तक विशेष पाबंदियां लगाई गई हैं.केंद्र सरकार और NTA ने मिलकर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर सख्ती बढ़ा दी है. परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए फर्जी चैनलों को ब्लॉक किया जा रहा है. इससे पहले मई में हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. CNNnews18 की खबर के मुताबिक, सरकार ने I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) के जरिए NTA और राज्य पुलिस की सूचना पर दर्जनों टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और बॉट्स बंद करवाए हैं. इनमें “री-एग्जाम 2026” जैसे नाम वाले चैनल शामिल थे जो नकली पेपर बेचने का दावा करते थे.

चीटिंग गिरोह टेलीग्राम का फायदा उठाते

NTA के अनुसार, चीटिंग गिरोह टेलीग्राम का फायदा उठाकर छात्रों को ठगते थे. वे हजारों से लाखों रुपये वसूलते और बाद में एडिट फीचर से पुरानी फाइल बदलकर नई डाल देते थे, जिससे समयस्टैंप पुराना दिखता. इससे गुमराह करने वाले झूठे सबूत बन जाते. timesofindia.indiatimes.com की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि एक-एक चैनल पर कार्रवाई से समस्या पूरी तरह हल नहीं हो रही थी, इसलिए प्लेटफॉर्म स्तर पर व्यापक पाबंदियां लगाई गई हैं. इससे असली यूजर्स को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ परीक्षा अवधि तक है.

NTA ने टेलीग्राम को चेतावनी दी है

NTA ने स्पष्ट किया कि 21 जून 2026 को री-नीट परीक्षा तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी. छात्रों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक NTA वेबसाइट या नोटिफिकेशन पर भरोसा करें, किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर नहीं. शिक्षा मंत्री और NTA ने टेलीग्राम को चेतावनी दी है. फर्जी पेपर बेचने वाले चैनलों पर Meta, Google समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी सतर्क रहने को कहा गया है. अब तक 50 से ज्यादा चैनल ब्लॉक किए जा चुके हैं.

सुरक्षा के लिए CRPF, बायोमेट्रिक्स और AI मॉनिटरिंग जैसे कड़े इंतजाम

यह कदम इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि पिछले लीक के बाद छात्रों में आक्रोश था और नई परीक्षा से पहले फिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही थीं. सुरक्षा के लिए CRPF, बायोमेट्रिक्स और AI मॉनिटरिंग जैसे कड़े इंतजाम किए गए हैं.निष्कर्ष में, सरकार परीक्षा की शुचिता बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. छात्रों को शांत रहकर तैयारी पर फोकस करना चाहिए. पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रखने का प्रयास जारी है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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