Government Job Alert: ग्रेजुएट और इंजीनियरों के लिए हाईकोर्ट में 1,265 और OPTCL में 60 वैकेंसी, सैलरी ₹1.77 लाख तक

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है. हाईकोर्ट और OPTCL ने विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे हैं. जानिए योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तारीख.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 22, 2026, 8:56 AM IST
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! (image ai)
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! (image ai)
  • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1,265 पदों पर आवेदन 23 जून तक किए जा सकते हैं.
  • OPTCL ने मैनेजमेंट ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) के 60 पदों पर 25 जून तक आवेदन मांगे हैं.
  • दोनों भर्तियों में योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया अलग-अलग निर्धारित की गई है.
  • चयनित उम्मीदवारों को ₹50,000 स्टाइपेंड से लेकर ₹1.77 लाख प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 1,265 क्लर्क और OPTCL में 60 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए दोनों संस्थानों में नौकरी के लिए कैसे करना है अप्लाई, कौन कर सकता है, क्या डिग्री चाहिए.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क पद की वैकेंसी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए केंद्रीकृत भर्ती समिति (एसएसएससी) ने हरियाणा राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सीधी भर्ती अभियान के माध्यम से हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के कुल 1,265 पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. क्लर्क के कुल 1,265 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 26 मई की शाम 4 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 जून की शाम 4 बजे तक तय की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एसएसएससी की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

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इन सबजेक्ट में होनी चाहिए डिग्री

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कला या विज्ञान में ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर (वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट) में दक्षता होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक ने हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में लेकर मैट्रिक उत्तीर्ण किया हो या योग्यता की कट-ऑफ तिथि 23 जून से पहले हिंदी को एक विषय के रूप में लेकर12वीं/बीए/एमए उत्तीर्ण किया होना चाहिए.

उम्र सीमा

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा), कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) और मूल प्रशंसापत्रों/संवाद की जांच के आधार पर किया जाएगा.

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो हरियाणा के अनुसूचित जाति (डीएससी)/अनुसूचित जाति (ओएससी)/बीसी-ए/बीसी-बी/ईएसएम/ईडब्ल्यूएस के पुरुषों और महिलाओं के लिए 710 रुपए, अन्य सभी श्रेणियों (पुरुष) के लिए 1,200 रुपए और अन्य सभी श्रेणियों (महिला) के लिए 875 रुपए तय किया गया है. वहीं, हरियाणा के मानक विकलांगता वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.

ओपीटीसीएल में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर नौकरी

ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) के कुल 60 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं. इन पदों में एससी के 10, एसटी के 12, एसईबीसी के 7 और यूआर के 31 पद शामिल हैं. उम्‍मीदवार 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

मैनेजमेंट ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) के लिए

ओपीटीसीएल की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) पोस्ट के लिए जारी 60 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 26 मई की शाम 4 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 जून तय की गई है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ओपीटीसीएल की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री या संबंधित विषय में आईई (भारत) के खंड-ए और बी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवार को आईआईटी गुवाहाटी द्वारा आयोजित जीएटीई-2026 परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण होना चाहिए.

कैंडीडेट्स की उम्र

आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सैलरी 1,77,500 रुपए प्रति माह तक

योग्य अभ्यर्थियों का चयन गेट (जीएटीई) 2026 स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टिंग, चिकित्सा परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को पहले वर्ष ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. वहीं, प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपए के बीच प्रति माह होगी. इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो अनारक्षित (यूआर)/एसईबीसी के लिए 1,180 रुपए और एससी/एसटी (केवल ओडिशा में)/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 590 रुपए तय किया गया है. वहीं, ओपीटीसीएल विभागीय उम्मीदवार (नियमित कर्मचारी) को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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