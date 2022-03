Peons Recruitment 2022: पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ने चपरासी पदों के लिये आवेदन मांगे हैं. इच्‍छुक उम्‍मीदवार पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्र‍ि‍या के जरिये 15 पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 मार्च 2022 है.Also Read - RSMSSB Live Stock Assistant Recruitment 2022: राजस्‍थान में पशुधन सहायक के 1136 पदों पर नौकरी का मौका, चेक करें आवेदन प्रक्र‍िया और योग्‍यता

पदों का विवरण :

पुरबा बर्धमान : 8 पद

बिरभुम : 7 पद

योग्‍यता :

शैक्षणिक योग्‍यता और उम्र सीमा :

किसी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान या बोर्ड से 12वीं पास करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते है. उम्‍मीदवार को अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए. उसे अंग्रेजी लिखनी और पढनी आती हो. बता दें कि इन पदों के लिए ग्रेजुएट उम्‍मीदवार आवेदन नहीं कर सकते.

आवेदन करने की न्‍यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अध‍िकतम 24 वर्ष है.

इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

कैसे करें आवेदन :

इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवारों को पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म प्राप्‍त करना होगा और उसे भरने के बाद सभी जरूरी दस्‍तावेजों के साथ नीचे दिये गए पते पर भेजना होगा. ध्‍यान रहे कि सभी दस्‍तावेज की कॉपी सेल्‍फ अटेस्‍ट होनी चाहिए.

Dy. Circle Head- Support, HRD Department, Punjab National Bank, Circle Office, Burdwan, 2 nd Floor, Sree Durga Market, Police Line Bazar, GT Road, Burdwan – 713103 on or before March 28, 2022.

चयन प्रक्र‍िया :

उम्‍मीदवारों का चयन इंटरव्‍यू और मेरिट के आधार पर होगा.