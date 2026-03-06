Hindi Career Hindi

Govt Jobs For 10th 12th Pass For Anganwadi Worker And Anganwadi Helper Total Vacancies 6110

10वीं, 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी में 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए डिटेल

आंगनवाड़ी में नौकरी का मौका

पंजाब में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग (SSWCD) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) और आंगनवाड़ी हेल्पर (Anganwadi Helper) के कुल 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है. यह भर्ती जिला-वार विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निकाली गई है. इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किस पद के लिए कितनी वैकेंसी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW): 1316 पद

आंगनवाड़ी हेल्पर (AWH): 4794 पद

कुल पद: 6110

पात्रता मानदंड

केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं.

उम्मीदवार का पंजाब का मूल निवासी होना अनिवार्य है.

शैक्षणिक योग्यता

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: 12वीं पास

आंगनवाड़ी हेल्पर: 10वीं पास

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 37 वर्ष (आरक्षित वर्गों को छूट नियमों के अनुसार)

आवेदन शुल्क

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता:सामान्य वर्ग: 500 रुपये

एससी/बीसी/विधवा/पीडब्ल्यूडी: 250 रुपये

आंगनवाड़ी हेल्पर:सामान्य वर्ग: 300 रुपये

एससी/बीसी/विधवा/पीडब्ल्यूडी: 150 रुपये

चयन प्रक्रिया

चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा. आवेदनों की जांच के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा.

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते मिलेंगे.

जरूरी दस्तावेज

मूल निवासी प्रमाण पत्र

वोटर आईडी

आधार कार्ड

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

शादीशुदा महिलाओं को पति के संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in पर Latest News सेक्शन में जाएं.

Advertisement For Recruitment Of Anganwadi Workers And Helpers in Various

Districts of Punjab के लिंक पर क्लिक करें.

Online Application Form Option पर क्लिक करें.

नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.

ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें. आंगनवाड़ी सेंटर कोड भरें.

मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें. फीस भरने के बाद फॉर्म सब्मिट करें.

एप्लिकेशन आईडी फ्यूचर रेफ्रेंस के लिए सेव कर लें.

आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026 तक है. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक के जरिए नोटिफिकेशन चेक करें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ऑनलाइन आवेदन लिंक