By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
10वीं, 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी में 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए डिटेल
इन पदों के लिए चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा. आवेदनों की जांच के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा.
पंजाब में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग (SSWCD) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) और आंगनवाड़ी हेल्पर (Anganwadi Helper) के कुल 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है. यह भर्ती जिला-वार विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निकाली गई है. इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
किस पद के लिए कितनी वैकेंसी
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW): 1316 पद
आंगनवाड़ी हेल्पर (AWH): 4794 पद
कुल पद: 6110
पात्रता मानदंड
केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं.
उम्मीदवार का पंजाब का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
शैक्षणिक योग्यता
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: 12वीं पास
आंगनवाड़ी हेल्पर: 10वीं पास
आयु सीमा
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 37 वर्ष (आरक्षित वर्गों को छूट नियमों के अनुसार)
आवेदन शुल्क
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता:सामान्य वर्ग: 500 रुपये
एससी/बीसी/विधवा/पीडब्ल्यूडी: 250 रुपये
आंगनवाड़ी हेल्पर:सामान्य वर्ग: 300 रुपये
एससी/बीसी/विधवा/पीडब्ल्यूडी: 150 रुपये
चयन प्रक्रिया
चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा. आवेदनों की जांच के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा.
वेतनमान
चयनित उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते मिलेंगे.
जरूरी दस्तावेज
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- शादीशुदा महिलाओं को पति के संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- ऑफिशियल वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in पर Latest News सेक्शन में जाएं.
- Advertisement For Recruitment Of Anganwadi Workers And Helpers in Various
- Districts of Punjab के लिंक पर क्लिक करें.
- Online Application Form Option पर क्लिक करें.
- नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
- ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें. आंगनवाड़ी सेंटर कोड भरें.
- मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें. फीस भरने के बाद फॉर्म सब्मिट करें.
- एप्लिकेशन आईडी फ्यूचर रेफ्रेंस के लिए सेव कर लें.
आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026 तक है. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक के जरिए नोटिफिकेशन चेक करें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें