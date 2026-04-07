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Govt Jobs For Graduates Punjab And Sind Bank Recruitment Notification For Local Bank Officers Post Salary Upto 85000 Per Month

SARKARI NAUKRI: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी की 1000 वैकेंसी, सैलरी 85000 तक, आवेदन प्रक्रिया शुरू

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 तय की गई है.

सरकारी नौकरी

सरकारी बैंक में नौकरी के लिए वैकेंसी निकली हैं, यह भर्ती उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है, जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं. सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाला संस्थान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है.

जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती के तहत कुल 1,000 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में वैकेंसी निर्धारित की गई है.

किस राज्य में कितने पद

सबसे ज्यादा 200 पद उत्तर प्रदेश में हैं,

जबकि गुजरात में 125 और

पंजाब में 100 पदों पर भर्ती होगी.

इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 80-80,

तमिलनाडु में 65,

कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 60-60 पद,

असम में 50,

तेलंगाना में 30, पश्चिम बंगाल में 30,

हिमाचल प्रदेश में 20, अरुणाचल प्रदेश में 15, झारखंड और

केरल में 10-10 और नागालैंड में 5 पद शामिल हैं.

आयु 18 से 30 वर्ष के बीच हो

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

ग्रेजुएट्स करें अप्लाई, ये है चयन प्रक्रिया

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू. अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

मासिक वेतन 48,480 से 85,920 तक

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा. इस पद पर नियुक्ति मिलने के बाद उम्मीदवारों को 48,480 रुपए से लेकर 85,920 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा.

आवेदन शुल्क कैटेगिरी के मुताबिक

आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपए के साथ लागू टैक्स और पेमेंट गेटवे शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपए रखा गया है, जिस पर अतिरिक्त टैक्स और चार्ज लागू होंगे.

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आवेदन करने की अंतिम तिथि

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें. (इनपुट एजेंसी से)