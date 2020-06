GSEB SSC Result 2020 Date & Time and How to Check: मंगलवार को गुजरात बोर्ड से 10वीं की परीक्षा के नतीजे आएंगे. गुजरात सकेंड्री एण्ड हायर एजुकेशन बोर्ड (जीएसईबी) ने इसको लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है जिसके मुताबिक गुजरात एसएसएसी रिजल्ट 2020 की डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है. Also Read - Gujarat Board GSEB SSC, HSC Result 2020: गुजरात बोर्ड जल्द जारी कर सकता रिजल्ट, जानें पूरी डिटेल

गुजरात बोर्ड जीएसईबी एसएससी रिजल्ट 2020 (GSEB SSC Result 2020) कल यानि 9 जून 2020 को आएगा. छात्र इस वर्ष की 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, वे अपना जीएसईबी एसएसएसी रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, gseb.org पर सुबह 8 बजे देख पाएंगे. Also Read - Gujarat Board Exam 2020: पिता बेचते हैं मवेशियों के लिए घास, बेटी ने 12वीं में हासिल की 98.86 पर्सेंटाइल अंक

बता दें कि गुजरात में 5 से 21 मार्च तक बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थीं. अब तक, केवल GSEB HSC साइंस के नतीजे जारी किए गए हैं, जबकि GSEB आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के परिणाम अभी भी आने बाकी हैं. Also Read - Gujarat Board 12th Science Result 2020: गुजरात बोर्ड ने जारी किया 12वीं साइंस एग्जाम का रिजल्ट, यहां जानें डिटेल

ऐसे चेक करें Gujarat class 10 SSC results 2020

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाएं

SSC Result 2020 पर क्लिक करें

दिए गए फॉर्म में अपना छह डिजिट का फॉर्म नंबर भरना होगा

गुजरात एसएससी परिणाम 2020 आपकी स्क्रीन पर दिखेगा

आप चाहें तो अपने आगे फ्यूचर के लिए इसे फाइल को पीडीएफ फॉर्मट में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

इसके अलावा छात्र अपने फोन पर SMS के जरिए भी अपना स्कोरकार्ड हासिल कर सकते हैं. उसके लिए मैसेज में (SSC SEAT NUMBER) को 56263 पर भेजना होगा. बता दें कि गुजरात बोर्ड द्वारा हायर सकेंड्री साइंस स्ट्रीम के लिए परिणामों की घोषणा 17 मई को की गयी थी. इसके बाद से ही राज्य में हायर सकेंड्री जनरल स्ट्रीम (आर्ट्स एवं कॉर्मस) के लिए नतीजों और लिए सकेंड्री कक्षाओं के लिए परिणामों की इंतजार किया जा रहा है.