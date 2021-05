Gujarat Board 12th Exam Date Announced: देश में कोरोना का कहर जारी है. देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बाद कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है. इन सबके बीच अब 12वीं की परीक्षा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. मालूम हो कि CBSE समेत ज्यादातर राज्य बोर्ड ने कोरोना के कहर को देखते हुए 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद अब गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा (Bhupendrasinh Chudasama) ने कहा है कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board) 1 जुलाई से 12वीं की परीक्षा लेगा. Also Read - Gujarat News: गुजरात में लंबी मूंछ रखने पर दलित युवक पर 11 लोगों ने किया हमला, मामले में तीन गिरफ्तार

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा था कि 12वीं कक्षा की बोर्ड की लंबित परीक्षा कराने के संबंध में राज्यों के बीच व्यापक सहमति है और इस बारे में जल्द सुविचारित एवं सामूहिक निर्णय एक जून तक लिया जाएगा. महाराष्ट्र ने उच्च स्तरीय बैठक में बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा लेने से इतर कोई रास्ता तलाशने पर सुझाव दिया, जबकि दिल्ली और केरल ने परीक्षा से पहले छात्रों का टीकाकरण करने की बात कही. Also Read - कोरोना से मिलने लगी 'राहत' तो Black Fungus ने बढ़ाई मुसीबत! केंद्र की एडवाइजरी के बाद इन राज्यों में महामारी घोषित

Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board will conduct Class 12 exams as per the existing system. Exams of science & general streams will begin on July 1. Part-1 of science stream will have MCQs &descriptive writing in Part-2: Education Minister Bhupendrasinh Chudasama pic.twitter.com/GlIooaqlC4 Also Read - Black Fungus: गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने 'ब्लैक फंगस' को घोषित किया महामारी, जानें इसके लक्षण

— ANI (@ANI) May 25, 2021