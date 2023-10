Hindi Career Hindi

Gujarat Board Class 10 12 Exam Date 2024 Datesheet Download At Gsebeservice Com Exam From March 11 To 26

Gujarat Board 2024 परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, 11 मार्च से एग्जाम शुरू

गुजरात बोर्ड ने क्लास 12 और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है. स्टूडेंट्स तैयार हो जाए क्योंकि परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है.

नई दिल्ली: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB), गांधीनगर ने क्लास 12 और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है. स्टूडेंट्स तैयार हो जाए क्योंकि परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है. स्टूडेंट्स अपनी तैयारी तेज कर लें, क्योंकि परीक्षा 11 मार्च से शुरू है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही स्कूलों से भी अपने परीक्षा की पूरी डिटेल्स डेटशीट प्राप्त कर सकते हैं.

Trending Now

12वीं की परीक्षा 11 मार्च से शुरू हो रही है

जारी डेटशीट के मुताबिक, गुजरात बोर्ड परीक्षा समय सारणी 2024 के अनुसार, कक्षा 12 विज्ञान स्ट्रीम और माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (एसएससी) होगी. 11 मार्च से 26 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया.गुजरात एचएससी, एसएससी डेट शीट 2024 आधिकारिक वेबसाइट gseb.org या gsebeservice.com पर अपलोड कर दी गई है. साइंस स्ट्रीम के उम्मीदवारों के लिए chemistry (52), फिजिक्ल (55) और बॉयोलॉजी (67) विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी 2024 में आयोजित होने वाली है. बोर्ड ने स्कूलों को 7 मार्च, 2024 तक छात्रों के अंक जमा करने का निर्देश दिया है.

You may like to read

परीक्षा में इन चीजों को ले जाना वर्जित

किसी भी पुस्तक, गाइड, चार्ट के साथ-साथ मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा स्थल और परीक्षा हॉल में ले जाना प्रतिबंधित है. बोर्ड ने कहा, “ध्यान दें कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र के अलावा किसी भी प्रकार का लिखा हुआ कुछ भी या कोई किताब अनुचित साधनों के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत माना जाएगा. कक्षा 12 के छात्रों के लिए सभी बोर्ड परीक्षाएं 2024 दोपहर 3 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी.

Gujarat Board 12th Datesheet

March 11-Physics (054)

March 13-Horticulture (052)

March 15-Biology (056)

March 18-Mathematics (050)

March 20-English (First Language) (006)English (Second Language) (013)

March 22-Gujarati, Hindi , Marathi, Urdu, Tamil, Sindhi, Sanskrit, Persian, Arabic3 PM to 5.15 PM- Computer Education (theory) (331)

Gujarat Board 10th Datesheet

March 11, 2024-First Language – Gujarati/Hindi/Marathi/English/Urdu/Sindhi/Tamil/Telugu/Odia

March 13, 2024-Standard Mathematics / Basic Mathematics

March 15, 2024-Social Science

March 18, 2024-Science

March 20, 2024-English (Second Language)

March 21, 2024-Gujarati (Second Language)

March 22, 2024-Second Language (Hindi/Sindhi/Sanskrit/Farsi/Arabic/Urdu), Healthcare, Beauty and Wellness, Travel Tourism, Retails

India.com से ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे Whatsapp चैनल को सब्स्क्राइब करें. यहां क्लिक करें और अपनी मनपसंद अपडेट पाएं

RECOMMENDED STORIES