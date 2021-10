Sarkari Naukari/Gujarat Police Constable Recruitment 2021: पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका आ चुका है. गुजरात पुलिस में 10459 कॉन्स्टेबल के पद पर आवेदन मांगे गए हैं. गुजरात पुलिस लोकरक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर जारी इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें.Also Read - Chhattisgarh SI Recruitment 2021: सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक

Gujarat Police Constable Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

– गुजरात पुलिस कॉन्स्टेबल पद के लिए अगर आवेदन करना चाहेत हैं तो आपको अधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाना होगा.

– यहां अप्लाई के लिंक पर क्लिक करें

– यहां आपको List of Current Advertisements के विकल्प पर जाना होगा.

– अगले पेज पर आपको Select Advertisement by Department पर क्लिक करें.

– इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.

– अगले चरण में आपसे जानकारी मांगी जाएगी जिसे भरकर सबमिट करें.

– रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास रखें. Also Read - Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान में आएगी सरकारी नौकरी की बहार, जल्दी आने वाले है 29,000 पदों पर भर्ती

योग्यता

बता दें कि इस परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत 5 अक्टूबर को की गई थी. वहीं 27 अक्टूबर को आवेदन की अंतिम तिथि है. अगर योग्यता की बात करें तो पुलिस में लोकरक्षक और कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए सीनियर सेकेंड्री यानी (10+2) परीक्षा पास होना चाहिए. साथ ही आयु 18 वर्ष से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी. Also Read - Ladki Ka Gajab Idea: बिना डिग्री के कमा सकते हैं 61,00,000 रुपये, 24 साल की लड़की ने बताया तरीका