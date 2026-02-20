  • Hindi
सऊदी-दुबई-कतर में लाखों की सैलरी वाली नौकरी के लिए सीख लो ये हाई-डिमांड स्किल्स, जॉब पक्की

2026 में ये स्किल्स सीखकर आप खाड़ी देशों में न सिर्फ जॉब पा सकते हैं, बल्कि अच्छी कमाई और करियर ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं. फोकस करें, अपस्किल करें और अप्लाई करते रहें!

Published date india.com Updated: February 20, 2026 1:41 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, दुबई (यूएई), और कतर में हर साल लाखों लोग बड़ी तादाद में भारतीयों नौकरी के लिए जाते हैं. यहां काम की तलाश में जाने के पीछे बड़ी वजह यहां की टैक्स-फ्री कमाई, अच्छी जीवनशैली और सुरक्षा है. लेकिन अब अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है. पहले ज्यादातर नौकरियां तेल और गैस से जुड़ी होती थीं, मगर विजन 2030 (सऊदी अरब), कतर नेशनल विजन, और यूएई के विकास योजनाओं के कारण अब हाई-स्किल वाली जॉब्स की मांग बहुत बढ़ गई है. 2026 में अच्छी सैलरी वाली जॉब पाने के लिए इन क्स्किल्स पर ध्यान दें.

1. आईटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी

खाड़ी देश अपनी इकोनॉमी को डिजिटल और स्मार्ट बना रहे हैं. एआई, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में भारी डिमांड है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट
क्लाउड कंप्यूटिंग (AWS, Azure)
डेटा एनालिस्ट/डेटा इंजीनियर
सॉफ्टवेयर डेवलपर (Python, Java आदि)

ये स्किल्स सीखने पर लाखों रुपये सालाना कमाई संभव है, खासकर सऊदी और दुबई में.

2. कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और टेक्निकल ट्रेड्स

मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम (सऊदी), दुबई के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और कतर के विकास से इंजीनियरिंग फील्ड में जबरदस्त मौके हैं.

सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
प्रोजेक्ट मैनेजर
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन
HVAC टेक्नीशियन
वेल्डर (MIG/TIG)
प्लंबर और अन्य ट्रेड स्किल्स

ये जॉब्स में अच्छी सैलरी मिलती है, और सर्टिफिकेशन जैसे PMP या NEBOSH से और फायदा होता है.

3. हेल्थकेयर और मेडिकल फील्ड

भारतीय डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की यहां बहुत इज्जत है. नए हॉस्पिटल और हेल्थ प्रोजेक्ट्स से डिमांड बढ़ी है.

रजिस्टर्ड नर्स (GNM/BSc Nursing)
लैब टेक्नीशियन
फार्मासिस्ट
मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट
डेंटल असिस्टेंट

ये क्षेत्र स्थिर और सम्मानजनक है, अच्छी सैलरी के साथ.

4. हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और रिटेल

टूरिज्म को बढ़ावा देने से होटल, रेस्टोरेंट और लक्जरी सर्विसेज में अवसर बढ़े हैं.

शेफ और कुक (कंटिनेंटल/इंडियन)
फ्रंट ऑफिस/गेस्ट रिलेशन मैनेजर
हाउसकीपिंग सुपरवाइजर
इवेंट प्लानर

दुबई और कतर में ये फील्ड तेजी से बढ़ रहा है.

अच्छी जॉब और हाई सैलरी के लिए जरूरी टिप्स

सर्टिफिकेशन लें: CCNA, CISSP (साइबर), PMP (प्रोजेक्ट), या हेल्थकेयर में अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स सैलरी बढ़ाते हैं.
भाषा स्किल्स: फ्लुएंट इंग्लिश जरूरी है, बेसिक अरबी जानना बड़ा प्लस पॉइंट.
अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस: प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लोकल ड्राइविंग लाइसेंस (खासकर सऊदी में) आपकी वैल्यू बढ़ाता है.
नेटवर्किंग: LinkedIn, रिक्रूटमेंट एजेंसीज और जॉब पोर्टल्स पर अपडेट रहें.

2026 में ये स्किल्स सीखकर आप खाड़ी देशों में न सिर्फ जॉब पा सकते हैं, बल्कि अच्छी कमाई और करियर ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं. फोकस करें, अपस्किल करें और अप्लाई करते रहें, कोशिश करते रहने से नौकरी मिल ही जाती है.

