Happy Republic Day 2022: हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह वो दिन है जब भारत का संविधान स्थापित हुआ था और गणतंत्र के रूप में महचान मिली थी. इसे पूरे देश में बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है. इस दिन को और भी खास बनाने के लिये अपने दोस्‍तों और प्रिय जनों को गणतंत्र दिवस के संदेश व शुभकामनाएं भेजें और गर्वांवित महसूस करें. यहां हम हिन्‍दी और अंग्रेजी में कुछ संदेश और शुभकामनाएं (Happy Republic Day wishes) दे रहे हैं, जिन्‍हें आप अपने दोस्‍तों और प्रियजनों को भेज सकते हैं.

गणतंत्र दिवस के संदेश और शुभकामनाएं (Republic Day Messages And Wishes)

देश की स्वतंत्रता का जश्‍न मनाएं, लेकिन इसकी रक्षा करना और उसे बेहतर बनाने की अपनी जिम्मेदारी को भी हमेशा याद रखें. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे महान वीरों के बलिदान को नमन. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

Enjoy the freedom of the country, but always remember the responsibility it gives us – to protect the nation and make it better. Happy republic Day.

Remembering the sacrifice of our great heroes, who laid down their lives for the freedom of the country. Happy Republic Day!

सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, आइए हम अपने देश का सिर ऊंचा रखने के लिए हाथ मिलाएं. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

आइए इस गणतंत्र दिवस पर एक ऐसे देश के निर्माण का वादा करें, जो हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थान होगा. जय हिन्‍द जय भारत

Saare Jahaan se accha, Hindustan humara – let’s join hands in keeping the head high of our nation. Happy Republic Day!

This Republic Day, let’s promise to build a country that will be the ideal place to thrive for our next generation.

इस गणतंत्र दिवस पर, आइए देश के वीरों द्वारा किए गए बलिदानों को फिर से याद करें, जिन्‍होंने हमें स्वतंत्रता दी, जिसका जश्‍न हम आज मना रहे हैं. हम आपको सलाम करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों.

हमारा देश हमारा घर है, हमारी परंपराएं हमारा खजाना हैं. आइए इस गणतंत्र दिवस पर सबकी रक्षा करने का संकल्प लें. जय हिन्‍द जय भारत

This Republic Day, let’s revisit the sacrifices done by the heroes of the country in giving us the freedom that we enjoy today. We salute you, freedom fighters!

Our country is our home, our traditions are our treasure. This Republic Day, let’s pledge to protect it all.