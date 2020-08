Haryana Board 10th Result 2020: विशेष रूप से विकलांग छात्रा सुप्रिया ने आरोप लगाया कि उसे स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा (BSHE) द्वारा उसकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गणित में केवल 2 अंक दिए गए थे. कक्षा 10वीं की परीक्षा की कॉपी जांच में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. हालांकि, पुनर्मूल्यांकन के बाद उन्हें उसी विषय में 100 अंक मिले. Also Read - HBSE Haryana Board 12th Result 2020 Topper: हरियाणा बोर्ड 12वीं के तीनों स्ट्रीम में बेटियों ने किया टॉप, पास प्रतिशत में भी रहा दबदबा, जानें डिटेल

आंशिक रूप से नेत्रहीन छात्र ने एएनआई को बताया, "मुझे गणित की परीक्षा में 2 अंक दिए गए थे. मैं हैरान और दुखी थी. मेरे पिता ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया और पुनर्मूल्यांकन के बाद मुझे 100 अंक मिले. मैं उस बोर्ड से मांग करना चाहूंगा कि यह किसी अन्य विशेष रूप से विकलांग छात्र के साथ नहीं होना चाहिए."

Hisar: Supriya, a differently-abled student claims she was erroneously given 2 marks in maths by Haryana Board in class 10 exam as her answer sheet meant for 'blind candidate' was not checked following proper procedure. She says, "After re-evaluation, I got 100 marks." (07.08.20) pic.twitter.com/hZKPYeUNxw

