Haryana School Reopening News: कोरोना (Coronavirus) के मामलों में कमी आने के बाद देश के कई राज्यों में स्कूल खोले जाने का पैसला लिया जा चुका है. इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (ML Khattar) सरकार ने राज्य में पहली से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 10 फरवरी से खोलने का फैसला लिया है. हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में पहली से 9वीं क्लास तक के सभी स्कूल गुरुवार, 10 फरवरी से खोले जाएंगे. साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी जारी रखा जाएगा.Also Read - Delhi School News: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में सोमवार से 9वीं से12वीं कक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल

Education Minister Sh @chkanwarpal said,schools in #Haryana starts from Feb 10 for Class 1 to 9. However, COVID-19 appropriate behaviours will be strictly followed in classes.He added,parents who want to send their children to school can do so. Online classes will also continue.

