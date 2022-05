देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप (Heat Wave) जारी है. गर्मी की वजह से कई राज्यों में समय से पहले समर वेकेशन (Summer Vacation 2022) घोषित कर दी गई. इन सबके बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar) ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग (Haryana School New Timing) में बदलाव का ऐलान किया है. नई टाइमिंग 4 मई से लागू होंगी.Also Read - मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें कितने रंग के अलर्ट भेजे जाते हैं और इनके पीछे क्या कारण है

Amidst the heatwave, the Haryana government has changed the timings of govt & private schools from May 4; to start from 7 am to 12 noon.

