Haryana Schools To Reopen Next Week: देश में जारी कोरोना संकट की वजह से कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं. कुछ राज्यों में हालांकि आंशिक रूप से स्कूलों को खोला (School Reopening News) भी गया है, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारों ने ऐहतियातन इसे बंद रखने का ही फैसला लिया है. इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा (Haryana School Reopening News) के छात्रों के लिए 14 दिसंबर से 3 घंटे के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है. Also Read - School Reopen in Haryana: हरियाणा में क्या कल से खुल सकते हैं स्कूल? इसको लेकर अहम घोषणाएं होने की है संभावना

हालांकि छात्रों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. राज्‍य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि क्‍लास अटेंड करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए.

सरकारी आदेश के मुताबिक, कोविड मानदंडों का पालन करते हुए हरियाणा में सरकारी और निजी स्कूल 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 घंटे (10:00 -1: 00 बजे) के लिए फिर से खुलेंगे. इसके साथ-साथ 21 दिसंबर को कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू होंगी.